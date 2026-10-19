আজ ডেডলাইন: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আজ ডেডলাইন: চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, বাড়ছে চাকরিপ্রার্থীদের চ্যালেঞ্জও। এমন পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত চাকরি পেতে প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী তথ্য জানা। প্রতিকূলতার মধ্যেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ।
১৯ জনকে নেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ষ্ঠ থেকে ১১তম গ্রেডের ৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৯ জনকে নেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে। আবেদন করা যাবে আজ ১৯ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত, ১ থেকে ৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা। ৮ ও ৯ নম্বর পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের লিংক: https://cpadigital.gov.bd:5302/