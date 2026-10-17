আজ ডেডলাইন: সরকারি ও বেসরকারিসহ তিন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

আজ ডেডলাইন: সরকারি ও বেসরকারিসহ তিন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ
একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলছে নিয়োগ কার্যক্রম। তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই আবেদনের শেষ সময় আজ ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আজকের মধ্যেই আবেদন করতে পারবেন।
১৬ জন নেবে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের ৩ ক্যাটাগরিতে ১৬ জনকে নেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের লিংক
কর্মী নেবে এসিআই
অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (এসিআই) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে এসিআই অ্যানিমেল হেলথ বিভাগে ‘প্রেসক্রিপশন সার্ভে অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আজ ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত। আবেদেনর লিংক
নগদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদন
নগদ লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনেরলিংক