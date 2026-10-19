স্থাপত্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

স্থাপত্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ
স্থাপত্য অধিদপ্তরের ‘অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক’ পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় মোট ৫৩ জন প্রার্থী মৌখিক (ভাইভা) পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।
অধিদপ্তরের বিভাগীয় নিয়োগ কমিটির সভাপতি ও অতিরিক্ত প্রধান স্থপতি বিশ্বজিৎ বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ফলাফল ও পরবর্তী নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার স্থান ও বিস্তারিত সময়সূচি পরে স্থাপত্য অধিদপ্তরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
মৌখিক পরীক্ষার নির্ধারিত দিনে প্রার্থীদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে এবং পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই নিজস্ব প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।