কম্পিউটার কাউন্সিলে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিসিসির চার ধরনের শূন্য পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমান।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: গাড়িচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান।
বেতন: ৯,০০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ল্যাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
