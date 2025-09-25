Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তিনটি পদ হলো: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট, কম্পিউটার টাইপিস্ট ও জেনারেল অ্যাটেনডেন্ট। এসব পদে ১৯ হাজার ৯৯৬ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট পদের লিখিত পরীক্ষা আগারগাঁওয়ে অবস্থিত শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় ও শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন ২৭ সেপ্টেম্বর কম্পিউটার টাইপিস্ট এবং জেনারেল অ্যাটেনডেন্ট পদের পরীক্ষা পৃথক দুটি সময়ে পৃথক দুটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কম্পিউটার টাইপিস্ট পদের পরীক্ষা আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এবং শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। আর বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এবং শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে জেনারেল অ্যাটেনডেন্ট পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রবেশপত্রে পরীক্ষার কেন্দ্র, কক্ষ নম্বর, তারিখ ও সময় উল্লেখ রয়েছে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

রুমে এসো, বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাব—ছাত্রীদের বলতেন স্বামী চৈতন্যানন্দ

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

নতুন ম্যানেজারের নেতৃত্বদানের প্রথম ১০০ দিন

নতুন ম্যানেজারের নেতৃত্বদানের প্রথম ১০০ দিন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪৫ জনের চাকরির সুযোগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪৫ জনের চাকরির সুযোগ