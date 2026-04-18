বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে ১১০ পদে নিয়োগ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) প্রকল্পের অধীনে এই নিয়োগ দেবে। ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের ৬ ক্যাটাগরির পদে মোট ১১০ জন নেওয়া হবে। বাংলাদেশের প্রকৃত/স্থায়ী নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ৫টি

যোগ্যতা: দুটি দ্বিতীয় বিভাগসহ বিকম পাস অথবা সমমানের জিপিএ। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল ইত্যাদি প্রোগ্রামে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)।

পদের নাম: মাঠ সংগঠক।

পদসংখ্যা: ৮৫টি

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক (এলডিএ) /কম্পিউটার কাম ক্রেডিট অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিসিএ)।

পদসংখ্যা: ৭টি

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল ইত্যাদি প্রোগ্রামে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। ইংরেজি ও বাংলায় যথাক্রমে ৪০ ও ৩০ শব্দ টাইপের গতিসহ এসএসসি পাস।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ২টি

যোগ্যতা: বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)।

পদের নাম: অফিস সহায়ক/ক্যাশ গার্ড/নাইট গার্ড।

পদসংখ্যা: ১০টি

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল: (গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

পদের নাম: ক্লিনার।

পদসংখ্যা: ১টি

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)।

কর্মস্থল: ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর।

বয়সসীমা: সব প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীকে ডাক/কুরিয়ারযোগে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে নিজের ঠিকানা-সংবলিত ১০ টাকার ডাকটিকিট ফেরত খাম সংযুক্ত করতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্ট করে লিখতে হবে। একটি খামে একাধিক আবেদনপত্র পাঠানো হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনের শর্তাবলি:

১. আগ্রহী প্রার্থীকে আবেদনপত্রে

  • (ক) প্রার্থীর নাম,

(খ) পিতা/স্বামীর নাম,

(গ) মাতার নাম, (ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর,

(ঙ) স্থায়ী ঠিকানা,

(চ) বর্তমান ঠিকানা,

  • (ছ) জন্ম তারিখ, (জ) জাতীয়তা, (ঝ) বয়স (৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে),

(ঞ) শিক্ষাগত যোগ্যতা,

(ট) অভিজ্ঞতা (যদি থাকে),

  • (ঠ) এমআইসিআর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট নম্বর, তারিখ ও ব্যাংকের নাম, (ড) মোবাইল নম্বর ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক ‘নির্বাহী পরিচালক, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), সদর দপ্তর, ফরিদপুর’ বরাবর আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সঙ্গে

  • (ক) সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি,

(খ) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি,

  • (গ) কম্পিউটার জ্ঞানসংক্রান্ত সনদপত্রের ফটোকপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নগরিকত্ব সনদের ফটোকপি/জন্ম সনদের অনলাইন কপি, (ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, (চ) নিজের ঠিকানা সংবলিত ১০ টাকার ডাকটিকিট সমেত ফেরতখাম অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রেরিত কোনো কাগজপত্রই ফেরতযোগ্য নয়। ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. খামের ওপরে অবশ্যই আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্ট করে লিখতে হবে। একটি খামে একাধিক আবেদনপত্র পাঠানো হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. প্রার্থীগণকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। বিজ্ঞপ্তি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় এবং ফলাফল বিআরডিবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনের ঠিকানা: নির্বাহী পরিচালক, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), বিআরডিবি, এলজিইডি ভবন (৩য় তলা), জেলা পরিষদ চত্বর, কমলাপুর, ফরিদপুর বরাবর আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের ফি: ১ থেকে ৪ নং পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা; ৫ ও ৬ নং পদের আবেদন ফি ৫০ টাকার এমআইসিআর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

পাঠকের আগ্রহ

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

শ্রীপুরে ইমামের মেয়েকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের অভিযোগ, সাতজন গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে ইমামের মেয়েকে অস্ত্রের মুখে অপহরণের অভিযোগ, সাতজন গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে ১১০ পদে নিয়োগ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে ১১০ পদে নিয়োগ

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম পদে চাকরি দেবে ব্র্যাক ব্যাংক

ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম পদে চাকরি দেবে ব্র্যাক ব্যাংক

চাকরির সুযোগ দেবে প্রাইম ব্যাংক

চাকরির সুযোগ দেবে প্রাইম ব্যাংক

৪৮তম বিসিএস: স্থগিত ১৯০ প্রার্থীকে সাময়িক মনোনয়ন

৪৮তম বিসিএস: স্থগিত ১৯০ প্রার্থীকে সাময়িক মনোনয়ন