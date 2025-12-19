Ajker Patrika
সরকারি

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আগামীকালের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪৮
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

আগামীকাল শনিবার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ২০-১২-২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার নতুন তারিখ শিগগিরই এ বিভাগের ওয়েবসাইটে ও প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ পরীক্ষাডাক অধিদপ্তরচাকরি
