কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পাঁচ ধরনের পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮ প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব হাছিনা আক্তার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো—ক্যাটালগার (১), কম্পিউটার অপারেটর (১), সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (২), অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (২) ও অফিস সহায়ক (২)।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান সব বিধিবিধান অনুসরণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।
নিয়োগপত্র জারি এবং যোগদানসংক্রান্ত নোটিশ পরবর্তীকালে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারী প্রদত্ত মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রকাশিত ফলাফলে উল্লেখযোগ্য কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ৫-৮ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৭০ প্রার্থী অংশ নেবেন।২৩ মিনিট আগে
জনতা ব্যাংক পিএলসি ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির অফিসার-রুরাল ক্রেডিটের (ও-আরসি) ২৩৩টি শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীদের আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।২৬ মিনিট আগে
নতুন চাকরি মানেই নতুন পরিবেশ, নতুন নিয়মকানুন এবং নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ। এ সময়টা অনেকের কাছে হতে পারে মানসিক চাপের সময়। আবার কেউ কেউ এ সময়কে কাজে লাগিয়ে দ্রুতই নিজের জায়গা তৈরি করতে পারেন। মূল বিষয় হলো কীভাবে শুরুটা করবেন? এ ক্ষেত্রে সহজ অথচ কার্যকর কিছু কৌশল মেনে চললে নতুন১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে