কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পাঁচ ধরনের পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮ প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব হাছিনা আক্তার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো—ক্যাটালগার (১), কম্পিউটার অপারেটর (১), সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (২), অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (২) ও অফিস সহায়ক (২)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান সব বিধিবিধান অনুসরণ এবং আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের অনুকূলে নিয়োগপত্র জারি করা হবে এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানায় নিয়োগপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করা হবে।

নিয়োগপত্র জারি এবং যোগদানসংক্রান্ত নোটিশ পরবর্তীকালে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং আবেদনকারী প্রদত্ত মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রকাশিত ফলাফলে উল্লেখযোগ্য কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

