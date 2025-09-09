Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী ১২ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৫ হাজার ১২৮ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব হাছিনা আক্তার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: ক্যাটালগার, কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং অফিস সহায়ক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫ ক্যাটাগরির মোট ৮টি শূন্য পদে ৫ হাজার ১২৮ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এসব প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। লিখিত পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০টায় রাজধানীর ৩টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

লিখিত পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

সম্পর্কিত

আশা এনজিওতে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

আশা এনজিওতে চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

পিএসসির এমসিকিউ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর

পিএসসির এমসিকিউ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি

কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের পরীক্ষার সূচি