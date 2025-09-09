Ajker Patrika
পিএসসির এমসিকিউ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (৯ম গ্রেড) পদে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত (১ ঘণ্টাব্যাপী) ঢাকায় এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাছাই (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষার হল, আসনব্যবস্থা ও পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

