পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরীক্ষা শুরু ১৫ অক্টোবর

চাকরি ডেস্ক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ার নবম গ্রেডের দুটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দুটি পদ হলো: ‘সহকারী পরিচালক’ ও ‘মেডিকেল অফিসার’। এর আগে, ৩ অক্টোবর উল্লিখিত দুটি পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
মৌখিক পরীক্ষা রাজধানীর তোপখানা রোডে অবস্থিত সিরডাপ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষা সকাল ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত এবং বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য টেলিটকের মাধ্যমে প্রার্থীদেরকে জানানো হবে।
