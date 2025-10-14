ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অডিটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। কৃষি গবেষণায় অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (স্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ২৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (অস্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি পরিসংখ্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি পরিবেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) বা পরিবেশ বিজ্ঞান (ইকোলজি) বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অডিটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। কৃষি গবেষণায় অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (স্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ২৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (অস্থায়ী)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি পরিসংখ্যান।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি পরিবেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) বা পরিবেশ বিজ্ঞান (ইকোলজি) বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ‘নেটওয়ার্ক/ওয়েবসাইট ম্যানেজার’ (৯ম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কশিমন (পিএসসি) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২১ মে এই পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।১ ঘণ্টা আগে
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ ধরনের শূন্য পদে ১৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয় ৯ অক্টোবর থেকে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশের অত্যাবশ্যক ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারপার্ট) পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ধরনের পদে মোট ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৬ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৬ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ অক্টোবর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে