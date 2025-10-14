Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৭ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অডিটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি। কৃষি গবেষণায় অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা

থাকতে হবে।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (স্থায়ী)।

পদসংখ্যা: ২৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি (অস্থায়ী)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অফিসার (এসও) কৃষি পরিসংখ্যান।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি পরিবেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) বা পরিবেশ বিজ্ঞান (ইকোলজি) বিষয়ে সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ৩২ জনের চাকরি

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

কর্মী নিয়োগ দেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

কর্মী নিয়োগ দেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি