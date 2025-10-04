স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবহারিক পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের একাধিক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৮ অক্টোবর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব সুজিৎ দেবনাথ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। দুটি পদে মোট ৭৮৭ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে দুটি পদের সাঁটলিপি গতি পরীক্ষা ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক গতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এরপর ৯ অক্টোবর একই সময়ে সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের সাঁটলিপি গতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাঁটলিপি গতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সব পরীক্ষা নিউ ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টে (বিয়াম ফাউন্ডেশন) অনুষ্ঠিত হবে।
বর্ণিত দুটি পদে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
