বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক
বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তিনটি পদ হলো সিকিউরিটি সুপারভাইজার, ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্ট ও হেলপার।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা বুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। হেলপার পদের কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র আর কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা চানখাঁরপুলে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে পরদিন (২৭ সেপ্টেম্বর) একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রার্থীদের নিজ নিজ মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে।
ওই এসএমএস অনুযায়ী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।
