Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১২
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। তিনটি পদ হলো সিকিউরিটি সুপারভাইজার, ওয়ার্ক অ্যাসিসট্যান্ট ও হেলপার।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) বিকেল ৪টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত প্রথম দুটি পদের পরীক্ষা বুয়েট ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। হেলপার পদের কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র আর কিছু প্রার্থীর পরীক্ষা চানখাঁরপুলে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে পরদিন (২৭ সেপ্টেম্বর) একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থীদের রোল নম্বর উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রার্থীদের নিজ নিজ মোবাইলে এসএমএস প্রেরণ করা হয়েছে।

ওই এসএমএস অনুযায়ী প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে প্রবেশপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

পদত্যাগপত্রে যা লিখলেন অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

‘বাংলাদেশের রাজনীতিতে আরেকটি প্রক্সি মওদুদীবাদী দলের দরকার নেই’, কাদের ইঙ্গিত করলেন উপদেষ্টা মাহফুজ

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

সেই ফাইয়াজের ভাই জাকসুর জিএস

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুর ভিপি হলেন আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ফল প্রকাশ

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ফল প্রকাশ

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর

বি-আর পাওয়ারজেনের পরীক্ষা শুরু ২৭ সেপ্টেম্বর

৯ পদে কর্মী নেবে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৯ পদে কর্মী নেবে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে চাকরির সুযোগ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে চাকরির সুযোগ