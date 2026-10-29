২২৮ জনকে নিয়োগ দেবে আনসার ও ভিডিপি

২২৮ জনকে নিয়োগ দেবে আনসার ও ভিডিপি
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আনসার-ভিডিপি) বেসামরিক শাখায় ১৬টি ক্যাটাগরির পদে ২২৮ জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ নিয়োগে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের বিভিন্ন পদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ থেকে ৯ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা এবং ১০ থেকে ১৬ নম্বর পদের জন্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ অক্টোবর ২০২৬।
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। পদভিত্তিক যোগ্যতা, আবেদনপদ্ধতি ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে।