৪১ জনকে নেবে কর কমিশনারের কার্যালয়

৪১ জনকে নেবে কর কমিশনারের কার্যালয়
কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল-কুমিল্লা নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৭টি ক্যাটাগরির পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ৫ নভেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত। শুধু কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পদের নাম ও সংখ্যা: ব্যক্তিগত সহকারী ১টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। সাঁটলিপির গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৮০ শব্দ ও বাংলায় ৫০ শব্দ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম ও সংখ্যা: প্রধান সহকারী ৫টি (গ্রেড-১৩)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বেতন স্কেল: ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান সহকারী ৫টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৪. পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১২টি (গ্রেড-১৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক বা সমমানের পাস। সাঁটলিপির গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ ও বাংলায় ৪৫ শব্দ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বেতন স্কেল: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৫. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১০টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি বা সমমানের পাস। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ শব্দ ও বাংলায় ২০ শব্দ।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক ৩টি (গ্রেড-১৬)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পাস। হালকা গাড়ি চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৭. পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক ৫টি (গ্রেড-২০)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পাস।
বেতন স্কেল: ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা: ১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ হতে হবে।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি ১১২ টাকা। ৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫৬ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৫ নভেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।