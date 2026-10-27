চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে ৩৯৩ পদে বড় নিয়োগ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে ৩৯৩ পদে বড় নিয়োগ
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৯৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হবে আগামী ৮ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে। আবেদন করা যাবে ৮ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পারসোনেল অফিসার/সহকারী সচিব ২টি, (গ্রেড-৯)
বেতন: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
২. অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (এস্টেট) ১টি, (গ্রেড-৯)
বেতন: ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
৩. সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ১টি, (গ্রেড-১০)
বেতন: ৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা।
৪. লাইটিং অফিসার ১টি, (গ্রেড-১১)
বেতন: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।
৫. সহকারী পরিদর্শক (ক্রাফটস) ১টি, (গ্রেড-১১)
বেতন: ২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা।
৬. ইঞ্জিন চালক (১ম শ্রেণি) ৫টি, (গ্রেড-১২)
বেতন: ২৪,৩০০-৫৮,৭০০ টাকা।
৭. ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিশিয়ান গ্রেড-১, ৩টি (গ্রেড-১৪)
বেতন: ২৩,৫০০-৫৬,৮০০ টাকা।
৮. ইঞ্জিন চালক (২য় শ্রেণি) ৬টি, (গ্রেড-১৫)
বেতন: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
৯. ল্যান্ড সার্ভেয়ার ২টি, (গ্রেড-১৫)
বেতন: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
১০. ওয়ার্ড কিপার ১টি, (গ্রেড-১৫)
বেতন: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
১১. ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি, (গ্রেড-১৫)
বেতন: ২২,৮০০-৫৫,২০০ টাকা।
১২. স্টুয়ার্ড ১টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৩. জুনিয়র অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট/ জুনিয়র অডিটর ২০টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৪. নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৮০টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৫. অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী (চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজ) ১টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৬. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (চট্টগ্রাম বন্দর মহিলা কলেজ) ১টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৭. সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ১০টি, (গ্রেড-১৬)
বেতন: ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
১৮. গ্রিজার ২০টি, (গ্রেড-১৭)
বেতন: ২১,৪০০-৫১,৯০০ টাকা।
১৯. লস্কর ৫৫টি, (গ্রেড-১৯)
বেতন: ২০,৫০০-৪৯,৬০০ টাকা।
২০. ভান্ডারি ১৯টি, (গ্রেড-২০)
বেতন: ২০,০০০-৪৮,৮০০ টাকা।
২১. খালাসি ৬০টি, (গ্রেড-২০)
বেতন: ২০,০০০-৪৮,৮০০ টাকা।
২২. নিরাপত্তারক্ষী ১০২টি, (গ্রেড-২০)
বেতন: ২০,০০০-৪৮,৮০০ টাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পদভেদে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা রয়েছে।
বয়সসীমা: প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর হতে হবে। তবে ৬ নম্বর পদের জন্য সর্বোচ্চ ৪০ বছর এবং ৮ নম্বর পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
আবেদন ফি: ১ থেকে ৩ নম্বর পদের আবেদন ফি ২০০ টাকা। ৪ থেকে ৬ নম্বর পদের আবেদন ফি ১৫০ টাকা। ৭ থেকে ১৭ নম্বর পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা। ১৮ থেকে ২২ নম্বর পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ওয়েবসাইট লিংকে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ ডিসেম্বর ২০২৬, রাত ১২টা।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি