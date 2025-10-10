বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

শহীদুল ইসলাম, ঢাকা
৪৯তম বিসিএস পরীক্ষায় আয়নাঘর ও গণ-অভ্যুত্থানে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদকে নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর এবং ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন নিয়েও দুটি প্রশ্ন ছিল। এর বাইরে গণ-অভ্যুত্থান-সম্পর্কিত আরও একটি প্রশ্ন থাকলেও ১০০টি আবশ্যিক প্রশ্নের মধ্যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না।
সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগ দিতে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের এমসিকিউ ধরনের লিখিত পরীক্ষা হয়েছে। এর মধ্যে ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন ছিল আবশ্যিক। অন্য ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন ছিল বিষয়ভিত্তিক।
আয়নাঘর কী—এ প্রশ্নের চারটি উত্তর থেকে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে। উত্তরগুলো ছিল যথাক্রমে—স্বচ্ছ কামরা, পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজ, গোপন কারাগার ও একটি হলিউড মুভি। আরও একটি প্রশ্ন ছিল—বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবে শহীদ আবু সাঈদ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন? আরও এক প্রশ্নে বলা হয়েছে, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্যের অন্যতম প্রস্তাব কী? এখানেও চারটি উত্তর থেকে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল। উত্তরগুলো ছিল যথাক্রমে—দ্বিস্তরবিশিষ্ট সংসদ, সংসদের আসন বৃদ্ধি, সংরক্ষিত নারী আসন বাতিল ও পিআর (PR) চালু করা।
প্রশ্ন ছিল—সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত? আরও একটি প্রশ্ন ছিল—পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
আরও একটি প্রশ্ন ছিল এ রকম—১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিস। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন? আরও একটি প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে—‘স্বাধীন’ শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?
