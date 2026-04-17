Ajker Patrika
সরকারি

৪৮তম বিসিএস: স্থগিত ১৯০ প্রার্থীকে সাময়িক মনোনয়ন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৫৩
ফাইল ছবি

৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষায় বিভিন্ন কারণে স্থগিত থাকা ১৯০ জন প্রার্থীকে অবশেষে ক্যাডার পদে সাময়িকভাবে মনোনয়ন দিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে এই প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

পিএসসির দেওয়া ১৬ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সহকারী সার্জন পদে ১৭১ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৯ প্রার্থীকে সাময়িকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। তবে স্থগিত থাকা অবশিষ্ট ২৪ প্রার্থীর বিষয়ে এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তাঁদের বিষয়ে পরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় বিএমডিসি (বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল) সনদ না থাকায় তাঁদের প্রার্থিতা ও ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছিল। পরে নথিপত্র যাচাই-বাছাই ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে কমিশন ১৯০ জনকে ক্যাডার পদে যোগ্য বিবেচনা করে এই মনোনয়ন দিয়েছে।

সাময়িকভাবে মনোনীত এই প্রার্থীদের এখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পুলিশ ভেরিফিকেশনসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে। সব প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাবে পিএসসি।

বিষয়:

ক্যাডারসরকারি চাকরিচাকরিক্যারিয়ার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

