Ajker Patrika
বেসরকারি

২০ পদে নাবিল গ্রুপে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
২০ পদে নাবিল গ্রুপে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা
প্রতীকী ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং।

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার।

পদসংখ্যা: ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) বা স্নাতক/অনার্স ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

বয়সসীমা: ২৩ থেকে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ৩৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মোবাইল বিল, কর্মক্ষমতা বোনাস, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং বিদেশি ও স্থানীয় প্রশিক্ষণের সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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