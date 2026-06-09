Ajker Patrika
সরকারি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১৩৬ পদে নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১৩৬ পদে নিয়োগ
ফাইল ছবি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) রাজস্ব খাতভুক্ত ৯ম থেকে ১৭তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩২ ক্যাটাগরির ১৩৬টি পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন শুরু হয়েছে ৮ জুন থেকে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত। এইচএসসি পাস প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম, সংখ্যা ও যোগ্যতা:

১. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

২. সহকারী পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

৩. সহকারী পরিচালক (হিসাব) ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যবস্থাপনা, ফিন্যান্স অথবা অ্যাকাউন্টিং বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

(গ্রেড-৯)

৪. সহকারী পরিচালক

(জনসংযোগ ও প্রটোকল) ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (গ্রেড-৯)

৫. সহকারী পরিচালক (ভূমি ব্যবহার) ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

৬. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ১৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

৭. সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

৮. সহকারী অথরাইজড অফিসার ১১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্য অথবা নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

৯. সহকারী নগর-পরিকল্পনাবিদ ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

১০. সহকারী স্থপতি ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

১১. সহকারী আইন কর্মকর্তা ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি এবং এলএলএম ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-৯)

১২. উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ১০টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১০)

১৩. উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল এবং শক্তি প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস। (গ্রেড-১০)

১৪. উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক) ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তড়িৎ অথবা তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস। (গ্রেড-১০)

১৫. প্রধান ইমারত পরিদর্শক ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য অথবা সিভিল প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। (গ্রেড-১০)

১৬. ইমারত পরিদর্শক ৭টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বা পুরকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস। (গ্রেড-১০)

১৭. তত্ত্বাবধায়ক ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১০)

১৮. হিসাবরক্ষক ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১১)

১৯. সহকারী পরিসংখ্যানবিদ ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি পাস। (গ্রেড-১১)

২০. ফোরম্যান (যান্ত্রিক) ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যান্ত্রিক বা অটোমোবাইল প্রকৌশল বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে ডিপ্লোমা পাস। এ ছাড়া হালকা ও ভারী গাড়ি/ হাইড্রোলিক সিস্টেমের ভারী গাড়ি চালনায় ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। (গ্রেড-১১)

২১. ফোরম্যান (বৈদ্যুতিক) ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: তড়িৎ এবং তড়িৎ প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমা পাস। (গ্রেড-১১)

২২. কম্পিউটার অপারেটর ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। (গ্রেড-১৩)

২৩. ঊর্ধ্বতন হিসাব সহকারী ৬টি

যোগ্যতা: বাণিজ্য বা ব্যবসা প্রশাসন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। (গ্রেড-১৪)

২৪. উচ্চমান সহকারী ৪টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা। (গ্রেড-১৪)

২৫. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৪)

২৬. নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। (গ্রেড-১৪)

২৭. সার্ভেয়ার ১১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৪ বছর মেয়াদি সার্ভে ডিপ্লোমা পাস। (গ্রেড-১৫)

২৮. অপারেটর (হেভি ভেহিক্যাল) ২টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৫)

২৯. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ১৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

৩০. কনিষ্ঠ হিসাব সহকারী ১০টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে এইচএসসি বা সমমান পাস। (গ্রেড-১৬)

৩১. ট্রান্সপোর্ট সুপারভাইজার ১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৬)

৩২. ট্রেসার (রেখাকার) ৫টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (গ্রেড-১৭)

বয়সসীমা: ৭ জুন ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে। তবে ১৫ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম: পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক প্রার্থীরা লিঙ্কে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। বিস্তারিত দেখুন shorturl.at/ 05 A4b এই ঠিকানায়।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫টা

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

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