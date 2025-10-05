Ajker Patrika
সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের নবম গ্রেডভুক্ত ‘সহকারী ব্যবস্থাপক’ (জেনারেল) পদের এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা এবং লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৮০ জন প্রার্থী। এসব প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

পরীক্ষার কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর, বই, কাগজ, মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট, মানিব্যাগ বা ওয়ালেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে প্রার্থীদেরকে পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
