সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
দ্য সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের নবম গ্রেডভুক্ত ‘সহকারী ব্যবস্থাপক’ (জেনারেল) পদের এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা এবং লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগ-সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমসিকিউ পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৮০ জন প্রার্থী। এসব প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষার কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর, বই, কাগজ, মোবাইল ফোন, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট, মানিব্যাগ বা ওয়ালেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা আগে প্রার্থীদেরকে পরীক্ষার কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ক্রেডিট ডকুমেন্টেশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ অক্টোবর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৩১ মিনিট আগে
পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ার নবম গ্রেডের দুটি পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ অক্টোবর এ পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। তবে বড় মূলধন বা বিনিয়োগ ছাড়া কি ব্যবসা শুরু করা সম্ভব? উত্তর হলো, অবশ্যই সম্ভব। বিশ্বের অনেক সফল স্টার্টআপ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। সঠিক পরিকল্পনা, প্রযুক্তি ব্যবহার ও নতুন চিন্তাধারা দিয়ে ছোট থেকে বড় হওয়া তাদের সাফল্যের..৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ‘আইটি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে