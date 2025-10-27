Ajker Patrika
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক 
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) বিভিন্ন পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৬৪ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিএমডির পরিচালক (উপসচিব) মো. আহ্সান উদ্দিন মুরাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো—উচ্চমান সহকারী, ড্রাফটসম্যান ও কম্পিউটার অপারেটর/পিএ। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে ২৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির তিনটি পদে রাজধানীর উইল্স লিট্ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
