ডেসকোর নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মুহ. মামুনর রশিদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো: সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) ও সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসিই ভবনে ১০ অক্টোবর বেলা সাড়ে ৩টায় এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্রের ডাউনলোড লিংক ইতিমধ্যে ডেসকোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার বিষয়ে আবেদনে উল্লিখিত মোবাইল নম্বরে গত ২৫ সেপ্টেম্বর এসএমএস পাঠানো হয়েছে।

ডেসকোর ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীর আবেদনপত্রের নম্বর এবং প্রার্থীর আবেদনে উল্লিখিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে। পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে অসুবিধার সম্মুখীন হলে অফিস চলাকালে ০১৭০৮১৬৬৯০২ অথবা ০১৩১৩৭১০৭৪০ এই নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
