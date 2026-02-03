Ajker Patrika
সরকারি

শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক 
শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ৫ ফেব্রুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৯৯ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।

১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাসুম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ২৩ জানুয়ারি এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের ৩০ মিনিট আগে বাংলাদেশ সচিবালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে প্রথম শিকারটি ধরেছিলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তাঁর প্রেমিকা গিলেইন

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

কাবাঘরের গিলাফ পাঠানো হয়েছিল কুখ্যাত এপস্টেইনের কাছে

অবশেষে সমঝোতা, ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

বগুড়া-২: বিএনপি প্রার্থী শাহে আলমের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবশেষে সমঝোতা, ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

অবশেষে সমঝোতা, ভারতীয় পণ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দিলেন ট্রাম্প

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার নামে ২ কলেজের নামকরণ

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার নামে ২ কলেজের নামকরণ

যেভাবে প্রথম শিকারটি ধরেছিলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তাঁর প্রেমিকা গিলেইন

যেভাবে প্রথম শিকারটি ধরেছিলেন কুখ্যাত এপস্টেইন ও তাঁর প্রেমিকা গিলেইন

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

কুখ্যাত এপস্টেইনের বাড়িতে চার দিন ছিলেন নরওয়ের হবু রানি

পাকিস্তানের বর্জনে জরুরি বৈঠক ডেকেছে আইসিসি

পাকিস্তানের বর্জনে জরুরি বৈঠক ডেকেছে আইসিসি

সম্পর্কিত

শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষার সূচি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ১৮৮ পদে চাকরি

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ১৮৮ পদে চাকরি

জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে ৯৬ জনের চাকরি

জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে ৯৬ জনের চাকরি

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা

কর্মী নেবে বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, কর্মস্থল ঢাকা