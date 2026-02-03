‘বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে ফেরালে ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদস্বরূপ ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তবে এখনো দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রশিদ লতিফ। তাঁর মতে, বাংলাদেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফেরানো হলে সিদ্ধান্ত বদলে ভারতের বিপক্ষ খেলবে পাকিস্তান।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজকে রশিদ বলেন, ‘বিশ্বকাপে পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে যদি বাংলাদেশকে ফেরানো হয় এবং পাকিস্তানকে সম্মান দেওয়া হয়।’
নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ভারতে গিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে রাজি হয়নি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এমন অবস্থানের সম্মান না দেখিয়ে উল্টো টুর্নামেন্ট থেকেই বাদ দেয় আইসিসি। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। তাৎক্ষণিক আইসিসির এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন এবং সরকার নির্দেশ দিলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করা হবে বলেও হুমকিও দিয়ে রেখেছিলেন পিসিবি প্রধান।
শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ বয়কট না করলেও বাংলাদেশের প্রতি হওয়া অবিচারের বিপক্ষে থেকে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। তাতেই হুঁশ হয়েছে আইসিসির। কারণ, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে কয়েক হাজার কোটি টাকা লোকসান গুনতে হবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাকে। তাই আইসিসির চাওয়া, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুক পিসিবি। অন্যথায় নাকভির বোর্ডকে চরম মূল্য দিতে হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে আইসিসি। এমন বিবৃতির পরও যে পিসিবি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলছে না সেটা একরকম নিশ্চিত।
রশিদের মতে, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত সরকারের হওয়ায় পিসিবির পরিবর্তে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত আইসিসির। ইউটিউব চ্যানেল কট বিহাইন্ডে তিনি বলেন, ‘পিসিবিকে কেন চিঠি দেওয়া হচ্ছে। যত ইচ্ছা পাকিস্তান সরকারকে লিখতে হবে। পিসিবি তো কোনো বিবৃতি দেয়নি (ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট প্রসঙ্গে) বা চিঠিও লেখেনি। পাকিস্তান সরকার না করে দিয়েছে (ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলতে)। যেমনটা ভারত সরকার তাদের দলকে না করে দেয়। আমাদের সরকারের কথা মানতে হবে। আমরা যেতে পারি না। বাংলাদেশকে ডাকো, আমাদের নিয়ে যাও। সব সমস্যার সমাধান করো।’
