Ajker Patrika
সরকারি

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ জানুয়ারি অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে তৃতীয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগের বাছাই পরীক্ষা (এমসিকিউ) অনুষ্ঠিত হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অন্য পদের পরীক্ষা পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী পরীক্ষার সময়সূচি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

গত শনিবার (২০ ডিসেম্বর) অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ২০২৩ সালের ৮ আগস্টের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি চলতি বছরের ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে প্রকাশিত হয়।

পরীক্ষা-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে তৃতীয় পর্যায়ে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ২ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ইডেন মহিলা কলেজকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। এতে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যথাসময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রার্থীরা ২৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন। প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে হটলাইনে ০১৭১০৮৮২৯৫৬ (অফিস চলাকালে) যোগাযোগ করা যাবে। জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ পরীক্ষাখাদ্যসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

বেসরকারি

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই মোটরস লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ডিজিটাল মার্কেটিং (ইয়ামাহা) বিভাগে সিনিয়র/এক্সিকিউটিভ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সিনিয়র/এক্সিকিউটিভ, (ডিজিটাল মার্কেটিং - ইয়ামাহা)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে বিবিএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ২ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, লাভের ভাগ, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

বেসরকারি

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে সেলস অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সেলস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: মোটরসাইকেল চালাতে পারেন এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: এফএমসিজি বা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে ফিল্ড সেলস অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৪ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের ভাগ, গ্রুপ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, লিভ এনক্যাশমেন্ট ইত্যাদি

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

বেসরকারি

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে বিজনেস একুইজিশন অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: বিজনেস একুইজিশন অফিসার, (অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার টু সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসএমই ব্যাংকিং, ঋণ মূল্যায়ন এবং আর্থিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। ব্যাংকিং নিয়মকানুন, এমএস অফিস এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং সরঞ্জামগুলোতে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ১ থেকে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানেক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগচাকরির খবরচাকরিব্যাংকনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

বেসরকারি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসে নিয়োগ, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৪: ১৩
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সম্প্রতি ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভিএফএক্স ডিজাইনার/ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর্টিস্ট পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস।

পদের নাম: ভিএফএক্স ডিজাইনার/ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর্টিস্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভিএফএক্স, অ্যানিমেশন, ফিল্ম অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টসে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ থেকে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটি, দুপুরের খাবারের সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী সব ধরনের সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিইউএস–বাংলাচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়োগ পরীক্ষা ২ জানুয়ারি

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

কর্মী নেবে এসিআই মোটরস, নেই বয়সসীমা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

সেলস অফিসার নিয়োগ দেবে এসএমসি, কর্মস্থল ঢাকা

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু

ইস্টার্ন ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শুরু