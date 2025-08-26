Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

ডিএমটিসিএলের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৭ আগস্ট থেকে

চাকরি ডেস্ক 
ডিএমটিসিএলের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৭ আগস্ট থেকে

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১১-এর আওতায় অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা শুরু হবে ২৭ আগস্ট এবং চলবে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি ডিএমটিসিএলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

পাশাপাশি প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজধানীতে মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড। বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি দেখুন dmtcl.gov.bd/sites/default/files/files/ এখানে।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিপরীক্ষাসরকারি চাকরিচাকরিডিএমটিসিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ইউজিসিতে ১১ পদে চাকরির সুযোগ

ইউজিসিতে ১১ পদে চাকরির সুযোগ

ডিএমটিসিএলের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৭ আগস্ট থেকে

ডিএমটিসিএলের নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা ২৭ আগস্ট থেকে

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকে চাকরি, ৫০ বছরেও আবেদনের সুযোগ