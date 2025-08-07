Ajker Patrika
> চাকরি
> ক্যারিয়ার পরামর্শ

সরকারি ব্যাংকে নিয়োগ: লিখিত পরীক্ষার শেষ সময়ের প্রস্তুতি

নাজমুল ইসলাম 
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার নাজমুল ইসলাম। ছবি: লেখক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার নাজমুল ইসলাম। ছবি: লেখক

আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সমন্বিত ৫ ব্যাংকের অফিসার (ক্যাশ) লিখিত পরীক্ষা। এরপর আগামী ১৫ আগস্ট হবে ৮টি ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিসার (জেনারেল) লিখিত পরীক্ষা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ফলপ্রসূ করে তুলতে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার নাজমুল ইসলাম।

বাংলাদেশ ব্যাংক লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবণ্টন প্রকাশ করেছে। ফোকাস রাইটিং—বাংলা ৩৫, ইংরেজি ৩৫, সাধারণ জ্ঞান ৩০, প্যাসেজ ২০, গণিত ৩০, অনুবাদ ২০, আরগুমেন্ট ৩০। পরীক্ষার সময় ২ ঘণ্টা। এই সময়ে পরীক্ষা শেষ করতে, প্রতিটা অংশের জন্য সময় ভাগ করে নিলে অন্যদের চেয়ে এই দৌড়ে আপনি অনেকখানি এগিয়ে থাকবেন। বেশির ভাগ সময় ফোকাস কিংবা গণিতে বেশি সময় দেওয়াই অন্য অংশ ছেড়ে আসতে হয় বা লেখার মান যথেষ্ট ভালো করা যায় না। এ ক্ষেত্রে আমি ফোকাসের জন্য (বাংলা ২৫ মিনিট, ইংরেজি ২৫ মিনিট) ৫০ মিনিট, সাধারণ জ্ঞানের জন্য ১০ মিনিট, প্যাসেজের জন্য ১০ মিনিট, গণিতের জন্য ২০ মিনিট, অনুবাদের জন্য ১০ মিনিট এবং আরগুমেন্টের জন্য ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখতাম। কোনো অংশে কিছুটা সময় বেশি লাগলে অন্য অংশে সময় কিছুটা কম নিতাম। আপনাদের সুবিধা মতো আপনার টাইম স্লট ভাগ করে নেবেন।

ফোকাস রাইটিং

বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে দুটি ফোকাস রাইটিং লিখতে হয়। যার মোট নম্বর ৭০। যা মোট নম্বরের ৩৫ শতাংশ। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলে আপনার রোল থাকবে কি না তা অনেকাংশে নির্ভর করে এই ফোকাস রাইটিং-এর ওপরে। সঠিক এবং তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা থাকলে আপনি ৭০-৮০ শতাংশ নম্বর পেতে পারেন।

বাংলা ফোকাস

লেখা শুরু করার সময় বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কোনো কোটেশন দিয়ে শুরু করতে পারেন। ধরেন, লেখার বিষয় নারীর ক্ষমতায়ন, সে ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামে ‘নারী’ কবিতার লাইন ‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর’ ব্যবহার করতে পারেন।

তথ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, Gender gap index 2025-এর জুলাই-২০২৫ প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৪৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২৪ তম, যেখানে ২০২৪ সালে অবস্থান ছিল ৯৯ তম।

World Economic Forum-এর মতে দক্ষিণ এশিয়াতে বাংলাদেশ Gender Gap Equality তে প্রথম।

নারীদের গড় আয়ু ৭৭ বছর যা পুরুষের তুলনায় বেশি।

সংবিধানে ১৯,২৭, ২৮,২৯ নম্বর অনুচ্ছেদে নারীদের কথা বলা আছে।

বাজেট, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান, বৈশ্বিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো।

ইংরেজি ফোকাস

ইংরেজি ফোকাস লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্নের বিষয় অনুযায়ী কোটেশন দিয়ে শুরু করতে পারেন। মানসম্পন্ন লেখার জন্য আপনাকে Phrase, Idioms, Group verb, Clause, participle ইত্যাদির ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রচলিত কিছু শব্দের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করলে লেখার মানসম্মত হবে। যেমন increase এর জন্য scale up, augment, multiplied by, Decrease এর জন্য scale down, subside, decline ইত্যাদি শব্দ।

সাধারণ জ্ঞান

সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনি যেহেতু লিখিত পরীক্ষায় বসছেন, আপনার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে যথেষ্ট ভালো। চেষ্টা করবেন কমপক্ষে ১২ থেকে ১৩টি সঠিক করার।

প্যাসেজ

প্যাসেজ সমাধান করার সময় বেশির ভাগ পরীক্ষার্থী ভুল করে, আগেই প্যাসেজ পড়া শুরু করে। এতে করে বরাদ্দ সময়ের মধ্যে প্যাসেজ শেষ করা সম্ভব হয় না। প্যাসেজ সমাধান করার সময় প্রশ্নগুলো আগে পড়ে নেবেন। এরপর প্রশ্নের চাহিদা অনুযায়ী কি-ওয়ার্ড শব্দগুলো প্রশ্নপত্রে দাগিয়ে নেবেন। এতে করে উত্তর করা সহজ হবে। অনেকেই উত্তর লেখার ক্ষেত্রে প্যাসেজ থেকে হুবহু লাইন তুলে দেয়। ভুল করেও এই কাজটা করবেন না। নিজের মতো করে লিখবেন।

গণিত

বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, ঘন জ্যামিতি, পরিমিতি, সুদকষা, কাজ ও সময় ইত্যাদি অধ্যায়গুলো ভালোভাবে রিভিশন দিন। সর্বশেষ হয়ে যাওয়া ৩ থেকে ৪ বছরের লিখিত পরীক্ষার কোনো অঙ্কই বাদ দেবেন না।

পরীক্ষার হলে করণীয়

প্রশ্ন সমাধানের আগে সবগুলো অঙ্ক ভালোভাবে পড়ে নেবেন। যদি এমন হয় যে আপনি ৩টা অঙ্ক সঠিক ভাবে সমাধান করতে পারবেন। বাকি ২টা নিয়ে কিছুটা কনফিউশন আছে। সে ক্ষেত্রে কনফিউশনগুলো না করার পরামর্শ দেব। সব লেখা শেষ করে যদি সময় পাওয়া যায় শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই বাকিগুলো চেষ্টা করবেন। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ওই ২টা অঙ্ক সমাধান করতে গিয়ে অন্য কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসার হার বেশি। ২টা অঙ্কে হয়তো নম্বর ছিল ১০, আপনি যে প্রশ্ন সময়ের কারণে লিখতে পারলেন না তার নম্বর হয়তো ৩০ ছিল।

অনুবাদ

অনুবাদ নিয়মিত চর্চার বিষয়। পত্রিকা থেকে নিয়মিত অনুবাদ করা যেতে পারে। সর্বশেষ হয়ে যাওয়া কয়েটা লিখিত পরীক্ষার অনুবাদ ভালো করে দেখতে পারেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা। প্রতিদিন একটি প্যাসেজ হলেও অনুবাদ প্র্যাকটিস করবেন। বিগত বছরের ব্যাংকের লিখিত পরীক্ষায় আসে ট্রান্সলেশনগুলো অনুশীলন করতে পারেন। সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন লিখিত পরীক্ষার অনুবাদ অনুশীলন করতে পারেন।

আরগুমেন্ট রাইটিং

আরগুমেন্ট হলো তর্ক। তর্কের ক্ষেত্রে সাধারণত দুইটা পক্ষ থাকে। পক্ষ এবং বিপক্ষ। কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক করতে গেলে সাধারণত পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকে। পরীক্ষার হলে আপনাকে একাই দুই পক্ষের হয়ে যুক্তি দিতে হবে। প্রশ্নে যদি চাওয়া হয়, আপনি প্রশ্নের সঙ্গে একমত কি না, সে ক্ষেত্রে একমত হলে পক্ষের যুক্তি বেশি হবে। আর যদি দ্বিমত হন, তাহলে বিপক্ষের যুক্তি বেশি হবে।

আরগুমেন্টের সাধারণত চারটি ধাপে লেখা হয়। ভূমিকা, পক্ষের যুক্তি, বিপক্ষের যুক্তি এবং উপসংহার।

ভূমিকাতে প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে শুরু করবেন।

পক্ষের ক্ষেত্রে On side, on hand, In favour of শিরোনামে শুরু করবেন। বিপক্ষের ক্ষেত্রে Off Side, On the other hand, Against ইত্যাদি দিয়ে শুরু করবেন।

উপসংহারে সরাসরি পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান না নিয়ে যেটির পক্ষে আপনার অবস্থান সেটা বেশি যুক্তিযুক্ত বলে উপস্থাপন করবেন।

আরগুমেন্টের ক্ষেত্রে পেজ নির্ধারিত থাকে। তাই লেখাকে মানসম্পন্ন করতে Clause, Phrase and Idioms, Participle, Gerund এর ব্যবহার বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুঁ মারবেন। কোনো রেটের পরিবর্তন হয়েছে কি না দেখে নেবেন। যথেষ্ট সময় নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাবেন। মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে ফ্রিহ্যান্ডের লিখতে পারা প্রার্থীরা নিঃসন্দেহে এগিয়ে থাকবেন। শুধু পড়ালেখাই ভালো পরীক্ষার নিয়ামক নয়, পাশাপাশি শরীর এবং মনের যত্ন নেবেন। আপনাদের সকলের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা।

বিষয়:

পরীক্ষাসরকারিচাকরিক্যারিয়ার টিপসক্যারিয়ারব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল পুনর্বিন্যাস আনছে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলে

‘বাবার অসুস্থতায় পরামর্শ নিতে’ চিকিৎসকের বাসায় নারী, দুজনকে পুলিশে দিল স্থানীয়রা

১৪৬ যাত্রী নিয়ে ব্যাংককের পথে এক ঘণ্টা উড়ে মিয়ানমার থেকে ফিরে এল বিমানের সেই ফ্লাইট

৬ বছর পর চীন সফরে যাচ্ছেন মোদি, আসবেন পুতিনও

রাশিয়ার তেল চীনও কেনে, তবে ট্রাম্পের শুল্ক শুধু ভারতের ওপর কেন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

সরকারি ব্যাংকে নিয়োগ: লিখিত পরীক্ষার শেষ সময়ের প্রস্তুতি

সরকারি ব্যাংকে নিয়োগ: লিখিত পরীক্ষার শেষ সময়ের প্রস্তুতি

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে চাকরি

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে চাকরি

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানিতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানিতে চাকরি, বেতন ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা

১৪ কর্মী নেবে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

১৪ কর্মী নেবে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়