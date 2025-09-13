শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ পেতে চাইলে

সাব্বির হোসেন
দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অনেক তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েও বাস্তব দক্ষতার অভাবে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে যুব বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এ অবস্থায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণদের জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করছে। ইন্টার্নশিপ শুধু কাজের অভিজ্ঞতাই দেয় না; বরং প্রফেশনাল দক্ষতা, কার্যকর যোগাযোগ এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সঠিক প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করলে ক্যারিয়ার শুরু হয় সঠিক পথে, যা দীর্ঘ মেয়াদে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ায়। এমন ১০ জনপ্রিয় ইন্টার্নশিপ নিয়ে আজকের আয়োজন।
ইউনিলিভার বিডি ইন্টার্নশিপ
১৯৬৪ সালে যাত্রা শুরু করা ইউনিলিভার বাংলাদেশ সাপ্লাই চেইন, ফিন্যান্স, মানবসম্পদসহ নানা বিভাগে ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেয়। সেরা পারফর্মাররা স্থায়ী চাকরিও পান। প্রতিবছর জানুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বরে প্রোগ্রাম চালু হয়।
■ যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর থাকতে হবে।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ফিন্যান্স, মানবসম্পদ
■ আবেদনপ্রক্রিয়া: https://careers.unilever.com/NL-Internships
গ্রামীণফোন ইন্টার্নশিপ
গ্রামীণফোন ১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে টেলিকম সেবা প্রদান করে আসছে। যাঁরা টেলিকম শিল্পে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাঁদের জন্য এটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম। ৩ মাসের ইন্টার্নশিপে শিক্ষার্থীরা তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: ফিন্যান্স, মার্কেটিং, প্রযুক্তি ও আইটি
■ আবেদনপ্রক্রিয়া: https://www.grameenphone.com/about/career/career-opportunities/students
ব্র্যাক ইন্টার্নশিপ
১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক দেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন
সংস্থা। এটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। ইন্টার্নরা ফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ও সেলস বিষয়ে কাজ করতে পারেন।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ সময়কাল: ৩-৬ মাস।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: ফাইন্যান্স, প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট, সেলস।
■ আবেদন: https://brac.net/internship-programme
নেসলে বাংলাদেশ ইন্টার্নশিপ
১৯৯৪ সালে দেশে কার্যক্রম শুরু করা নেসলে ফুড ও বেভারেজ শিল্পে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহীদের জন্য চমৎকার সুযোগ দেয়। ইন্টার্নরা সরবরাহ শৃঙ্খলা, মার্কেটিং এবং প্রোডাকশন-সম্পর্কিত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: সাপ্লাই চেইন, মার্কেটিং, প্রোডাকশন
■ আবেদনপ্রক্রিয়া: https://www.nestle.com.bd/jobs
ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো ইন্টার্নশিপ
১৯১০ সাল থেকে এ অঞ্চলে ব্যবসা করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো। মার্কেটিং, কমিউনিকেশন, কাস্টমার কলাবোরেশন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ সময়কাল: ৩ থেকে ৬ মাস।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: মার্কেটিং, কমিউনিকেশন, লজিস্টিক
■ আবেদনপ্রক্রিয়া: https://careers.bat.com/en/early-careers
আশা বাংলাদেশ ইন্টার্নশিপ
১৯৯১ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে আশা বাংলাদেশ। ইন্টার্নশিপ মূলত ফিল্ডওয়ার্কার বা কমিউনিটি কমিউনিকেশনভিত্তিক। এটি দেশের বিভিন্ন জেলা ও কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ সময়কাল: ৫-৮ সপ্তাহ।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: ফিল্ডওয়ার্ক, কমিউনিকেশন।
■ আবেদনপ্রক্রিয়া: https://asa.org.bd/Internship
দারাজ ইন্টার্নশিপ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজ সারা বছর ফুলটাইম ও পার্টটাইম ইন্টার্নশিপ অফার করে।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ সময়কাল: প্রোগ্রামের ওপর নির্ভরশীল।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: সেলস, মার্কেট রিসার্চ
■ আবেদন: https://www.daraz.com.bd/careers
এইচএসবিসি ইন্টার্নশিপ
দেশের অন্যতম বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এইচএসবিসি কাস্টমার সার্ভিস ও ডিজিটাল সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেয়। ভালো পারফর্ম করলে চাকরি স্থায়ী হওয়ার সুযোগও আছে।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হয়।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: কাস্টমার অফিসার, ডিজিটাল সার্ভিসেস।
■ আবেদনপ্রক্রিয়া: https://www.hsbc.com/careers
কোকা-কোলা ইন্টার্নশিপ
১৯৬২ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্ববিখ্যাত এ ব্র্যান্ডে ইন্টার্নশিপ মানে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হয়।
■ আবেদন সময়কাল: প্রোগ্রামের শর্ত অনুযায়ী অবেদন করতে হয়।
■ আবেদন: https://www.coca-colacompany.com/careers
ব্যাকস্পেস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করা এ মিডিয়া টেক কোম্পানিতে কনটেন্ট, ভিডিও, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও গ্রাফিক ডিজাইনে ইন্টার্নশিপের সুযোগ রয়েছে।
■ শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
■ সময়কাল: ৩ থেকে ৬ মাস।
■ ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র: কনটেন্ট রাইটিং, ভিডিও এডিটিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক ডিজাইন।
■ আবেদন: https://www.werbackspace.com/careers
ইন্টার্নদের জন্য পরামর্শ
■ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানুন: আবেদন করার আগে প্রতিষ্ঠান, তাদের লক্ষ্য ও কাজের ধরন বুঝে নিন।
■ পেশাদার সিভি তৈরি করুন: শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি অর্জনগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করুন।
■ এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম: নেতৃত্ব, দলগত কাজ ও বহুমুখী দক্ষতার পরিচয় দিন।
■ সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি: পরিপাটি পোশাক, আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন প্রস্তুত রাখুন।
■ ভাষাগত দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় কার্যকর যোগাযোগে সক্ষম হোন।
কেন ইন্টার্নশিপ গুরুত্বপূর্ণ?
আন্তর্জাতিক মানের কোম্পানিগুলো ভবিষ্যতের প্রতিভা খুঁজতে ইন্টার্নশিপকে ব্যবহার করে। এটি তরুণদের জন্য নিজেদের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সেমিস্টার কিংবা নতুন গ্র্যাজুয়েটদের জন্য ইন্টার্নশিপ ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো সারা বছরই নতুন ইন্টার্ন ও গ্র্যাজুয়েটদের জন্য সুযোগ তৈরি করে।
তথ্যসূত্র: ইন্সফেকসন বিডি
