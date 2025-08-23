ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

মো. আশিকুর রহমান
ইলন মাস্ক টেসলা ও স্পেসএক্সসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা। বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের। আবার একই সঙ্গে অনন্য এক চিন্তাশীল মানুষ। তাঁর চিন্তাভাবনা, কাজের ধরন এবং সাহস তাঁকে অনন্য করেছে। তাঁর জীবনযাত্রা প্রমাণ করে; বড় স্বপ্ন সত্যি হতে পারে, যদি থাকে সঠিক অভ্যাস আর অদম্য চেষ্টা। আমাদের সফলতার পথেও অনুপ্রেরণা হতে পারে তাঁর কিছু অভ্যাস।
মৌলিক নীতি থেকে চিন্তা
মাস্ক সমস্যার সমাধানে মৌলিক নীতি ব্যবহার করেন। তিনি প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করেন, সমস্যাকে ভেঙে আসল সত্য খুঁজে বের করেন। তারপর সেখান থেকে নতুন সমাধান তৈরি করেন। এভাবে তিনি নতুনভাবে চিন্তা করেন, নতুন দিক খুঁজে পান। আমাদের উচিত সমস্যাকে ভিন্নভাবে দেখা, নতুনভাবে ভাবা।
কঠোর পরিশ্রম
মাস্ক সপ্তাহে ৮০ থেকে ১০০ ঘণ্টা কাজ করেন। কখনো এ সময় আরও বেড়ে যায়। সবার পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখান থেকে আমরা শিখতে পারি মনোযোগ ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব। সফল হতে হলে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, বিভ্রান্তি দূর করতে হবে এবং নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে।
নিয়মিত শেখা
ইলন মাস্ক নিজে নিজেই প্রকৌশল, মহাকাশ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো জটিল বিষয় শিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শেখার কোনো শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই আমাদেরও প্রতিদিন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করা উচিত।
ঝুঁকি নেওয়া ও ব্যর্থতা থেকে শেখামাস্কের কোম্পানি একসময় দেউলিয়ার পথে ছিল। বহু ব্যর্থতার পর তিনি সফল হন।
তিনি ব্যর্থতাকে ভয় পান না, বরং এটিকে শেখার সুযোগ মনে করেন। তাই আমাদেরও ব্যর্থতাকে ভয় না পেয়ে ঝুঁকি নিতে হবে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।
সময় ব্যবস্থাপনা
একসঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান চালালেও মাস্ক সময়কে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। তিনি সময়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করেন এবং প্রতিটি ভাগে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার চেষ্টা করেন। এতে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগে। আমাদেরও উচিত কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং সময়মতো কাজ শেষ করা।
পড়াশোনার অভ্যাস
ব্যস্ততার মাঝেও মাস্ক প্রতিদিন পড়াশোনা করেন। বিজ্ঞান কল্পকাহিনী থেকে ইতিহাসের বই—সবই তাঁর প্রিয় তালিকায় আছে। তিনি মনে করেন, বই পড়লে দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হয়, নতুন ধারণা পাওয়া যায়। তাই প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় বই পড়ার জন্য রাখা জরুরি।
সফল হতে চাইলে শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না। দরকার ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম আর সঠিক অভ্যাস। ইলন মাস্কের জীবনের এই ছয় অভ্যাস আমাদের শেখায়— ভিন্নভাবে চিন্তা করা, সময়কে মূল্য দেওয়া এবং প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টাই হতে পারে জীবনে সফলতার চাবিকাঠি।
ইলন মাস্ক টেসলা ও স্পেসএক্সসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা। বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের। আবার একই সঙ্গে অনন্য এক চিন্তাশীল মানুষ। তাঁর চিন্তাভাবনা, কাজের ধরন এবং সাহস তাঁকে অনন্য করেছে। তাঁর জীবনযাত্রা প্রমাণ করে; বড় স্বপ্ন সত্যি হতে পারে, যদি থাকে সঠিক অভ্যাস আর অদম্য চেষ্টা। আমাদের সফলতার পথেও অনুপ্রেরণা হতে পারে তাঁর কিছু অভ্যাস।
মৌলিক নীতি থেকে চিন্তা
মাস্ক সমস্যার সমাধানে মৌলিক নীতি ব্যবহার করেন। তিনি প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করেন, সমস্যাকে ভেঙে আসল সত্য খুঁজে বের করেন। তারপর সেখান থেকে নতুন সমাধান তৈরি করেন। এভাবে তিনি নতুনভাবে চিন্তা করেন, নতুন দিক খুঁজে পান। আমাদের উচিত সমস্যাকে ভিন্নভাবে দেখা, নতুনভাবে ভাবা।
কঠোর পরিশ্রম
মাস্ক সপ্তাহে ৮০ থেকে ১০০ ঘণ্টা কাজ করেন। কখনো এ সময় আরও বেড়ে যায়। সবার পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখান থেকে আমরা শিখতে পারি মনোযোগ ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব। সফল হতে হলে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, বিভ্রান্তি দূর করতে হবে এবং নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে।
নিয়মিত শেখা
ইলন মাস্ক নিজে নিজেই প্রকৌশল, মহাকাশ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো জটিল বিষয় শিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শেখার কোনো শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই আমাদেরও প্রতিদিন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করা উচিত।
ঝুঁকি নেওয়া ও ব্যর্থতা থেকে শেখামাস্কের কোম্পানি একসময় দেউলিয়ার পথে ছিল। বহু ব্যর্থতার পর তিনি সফল হন।
তিনি ব্যর্থতাকে ভয় পান না, বরং এটিকে শেখার সুযোগ মনে করেন। তাই আমাদেরও ব্যর্থতাকে ভয় না পেয়ে ঝুঁকি নিতে হবে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।
সময় ব্যবস্থাপনা
একসঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান চালালেও মাস্ক সময়কে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। তিনি সময়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করেন এবং প্রতিটি ভাগে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার চেষ্টা করেন। এতে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগে। আমাদেরও উচিত কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং সময়মতো কাজ শেষ করা।
পড়াশোনার অভ্যাস
ব্যস্ততার মাঝেও মাস্ক প্রতিদিন পড়াশোনা করেন। বিজ্ঞান কল্পকাহিনী থেকে ইতিহাসের বই—সবই তাঁর প্রিয় তালিকায় আছে। তিনি মনে করেন, বই পড়লে দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হয়, নতুন ধারণা পাওয়া যায়। তাই প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় বই পড়ার জন্য রাখা জরুরি।
সফল হতে চাইলে শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না। দরকার ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম আর সঠিক অভ্যাস। ইলন মাস্কের জীবনের এই ছয় অভ্যাস আমাদের শেখায়— ভিন্নভাবে চিন্তা করা, সময়কে মূল্য দেওয়া এবং প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টাই হতে পারে জীবনে সফলতার চাবিকাঠি।
বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রেনেটা পিএলসি। দেশের অনেক তরুণ এখানে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখেন। ওষুধশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১৩ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করছেন। রেনেটার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান নিসবাত আনোয়ার...১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসার (সিএইচআরও)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির ব্যাটারি, অ্যালুমিনিয়াম, এমএস অ্যান্ড জিআই প্রোডাক্টস বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ৪ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৪ আগস্ট এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৬০ প্রার্থী অংশ নেবেন। বুধবার (২০ আগস্ট) মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শরিফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১ দিন আগে