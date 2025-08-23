Ajker Patrika
ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

মো. আশিকুর রহমান
ইলন মাস্ক। ছবি: সংগৃহীত
ইলন মাস্ক টেসলা ও স্পেসএক্সসহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা। বিশ্বের অন্যতম ধনকুবের। আবার একই সঙ্গে অনন্য এক চিন্তাশীল মানুষ। তাঁর চিন্তাভাবনা, কাজের ধরন এবং সাহস তাঁকে অনন্য করেছে। তাঁর জীবনযাত্রা প্রমাণ করে; বড় স্বপ্ন সত্যি হতে পারে, যদি থাকে সঠিক অভ্যাস আর অদম্য চেষ্টা। আমাদের সফলতার পথেও অনুপ্রেরণা হতে পারে তাঁর কিছু অভ্যাস।

মৌলিক নীতি থেকে চিন্তা

মাস্ক সমস্যার সমাধানে মৌলিক নীতি ব্যবহার করেন। তিনি প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করেন, সমস্যাকে ভেঙে আসল সত্য খুঁজে বের করেন। তারপর সেখান থেকে নতুন সমাধান তৈরি করেন। এভাবে তিনি নতুনভাবে চিন্তা করেন, নতুন দিক খুঁজে পান। আমাদের উচিত সমস্যাকে ভিন্নভাবে দেখা, নতুনভাবে ভাবা।

কঠোর পরিশ্রম

মাস্ক সপ্তাহে ৮০ থেকে ১০০ ঘণ্টা কাজ করেন। কখনো এ সময় আরও বেড়ে যায়। সবার পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখান থেকে আমরা শিখতে পারি মনোযোগ ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব। সফল হতে হলে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, বিভ্রান্তি দূর করতে হবে এবং নিয়মিত পরিশ্রম করতে হবে।

নিয়মিত শেখা

ইলন মাস্ক নিজে নিজেই প্রকৌশল, মহাকাশ প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো জটিল বিষয় শিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, শেখার কোনো শেষ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে নতুন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই আমাদেরও প্রতিদিন নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করা উচিত।

ঝুঁকি নেওয়া ও ব্যর্থতা থেকে শেখামাস্কের কোম্পানি একসময় দেউলিয়ার পথে ছিল। বহু ব্যর্থতার পর তিনি সফল হন।

তিনি ব্যর্থতাকে ভয় পান না, বরং এটিকে শেখার সুযোগ মনে করেন। তাই আমাদেরও ব্যর্থতাকে ভয় না পেয়ে ঝুঁকি নিতে হবে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সময় ব্যবস্থাপনা

একসঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান চালালেও মাস্ক সময়কে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেন। তিনি সময়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করেন এবং প্রতিটি ভাগে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার চেষ্টা করেন। এতে প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগে। আমাদেরও উচিত কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা এবং সময়মতো কাজ শেষ করা।

পড়াশোনার অভ্যাস

ব্যস্ততার মাঝেও মাস্ক প্রতিদিন পড়াশোনা করেন। বিজ্ঞান কল্পকাহিনী থেকে ইতিহাসের বই—সবই তাঁর প্রিয় তালিকায় আছে। তিনি মনে করেন, বই পড়লে দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত হয়, নতুন ধারণা পাওয়া যায়। তাই প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় বই পড়ার জন্য রাখা জরুরি।

সফল হতে চাইলে শুধু স্বপ্ন দেখলে হবে না। দরকার ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম আর সঠিক অভ্যাস। ইলন মাস্কের জীবনের এই ছয় অভ্যাস আমাদের শেখায়— ভিন্নভাবে চিন্তা করা, সময়কে মূল্য দেওয়া এবং প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টাই হতে পারে জীবনে সফলতার চাবিকাঠি।

