Ajker Patrika
> চাকরি
> ক্যারিয়ার পরামর্শ

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

ক্যারিয়ার ডেস্ক
প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

যখন একজন সহকর্মী হঠাৎ করে টিম লিডার বা দলনেতার আসনে বসেন, তখন পরিস্থিতিটা সবার জন্যই একটু অস্বস্তিকর হতে পারে। একসময় যাঁরা ছিলেন আপনার বন্ধু, চা-বিরতির সঙ্গী—তাঁরাই এখন আপনার অধীনস্থ। এ পরিবর্তনকে সফলভাবে সামলানো নতুন লিডারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, এ সময়ে আপনাকে একাধারে পুরোনো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং নতুন দায়িত্বের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ক্রান্তিকালে প্রয়োজন সঠিক ভারসাম্য এবং পেশাদারত্ব। নিচে ৭টি কার্যকর পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো, যা প্রথমবার টিম লিডার হলে সহকর্মীদের সামলাতে আপনাকে সাহায্য করবে।

নতুন ভূমিকার শর্তাবলি স্পষ্ট করুন

নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো পেশাদারত্ব বজায় রাখা। সহকর্মীরা আপনাকে বন্ধু হিসেবে দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন আপনার ভূমিকা বদলেছে। সে জন্য প্রথম দিকেই ব্যক্তিগত ও পেশাদার সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানুন। একটি ব্যক্তিগত ওয়ান টু ওয়ান মিটিং করে তাঁদের জানান, আপনার বন্ধুত্বের জায়গাটি আগের মতোই থাকবে, তবে কাজের ক্ষেত্রে আপনি এখন তাঁদের লিডার। একই সঙ্গে আপনার নতুন ভূমিকায় কাজের ক্ষেত্রে আপনি কী কী প্রত্যাশা করছেন, সে বিষয়ে স্বচ্ছ থাকুন।

শোনার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করুন

একজন কার্যকর টিম লিডারের অন্যতম শক্তিশালী গুণ হলো অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। আপনার দলের সদস্যরা যখন কথা বলার সুযোগ পান, তখন তাঁদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হয় এবং যোগাযোগ মসৃণ হয়। যখন কেউ কথা বলছেন, তখন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন এবং মনোযোগ দিয়ে তা শুনুন। এতে দলের মনোবল দৃঢ় হয় এবং সদস্যরা মনে করেন, তাঁদের মতামতকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে।

পরনিন্দা ও গসিপ এড়িয়ে চলুন

একসময় আপনি হয়তো সহকর্মীদের সঙ্গে বসে অফিস গসিপ বা পরনিন্দা করতেনদ কিন্তু এখন আপনি লিডার। এই অভ্যাস আপনার নেতৃত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য অন্যের অনুপস্থিতিতে তাঁদের সম্পর্কে কোনো কথা বলা বা শোনা থেকে সব সময় বিরত থাকুন। এমনকি কেউ আন্তরিকভাবে কোনো খারাপ অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেও সে সম্পর্কে মন্তব্য করা এড়িয়ে চলুন। আপনার আচরণ দিয়েই প্রমাণ করুন, আপনার অফিসের কাজ ও গঠনমূলক আলোচনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এটি আপনার ভাবমূর্তিকে রক্ষা করবে এবং টিমের পরিবেশও উন্নত হবে।

সাফল্যের কৃতিত্ব ভাগ করে নিন

একজন ‘বড় নেতা’ হতে হলে আপনার বড় মন দরকার। দল যখন ভালো কিছু করে, তখন কৃতিত্ব নিজেকে না নিয়ে টিমের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দিন। টিমের কেউ ভালো কিছু করলে সেটা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করুন, প্রশংসা করুন এবং কৃতিত্ব দিন। এতে টিমের সদস্যরা আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হন। একই সঙ্গে কোনো সমস্যা বা সমালোচনার মুখে পড়লে একজন লিডার হিসেবে আপনাকে অবশ্যই টিমের সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাঁদের রক্ষা করতে হবে।

কাজ ভাগ করে দিন, অতিরিক্ত দখলদারি এড়িয়ে চলুন

নতুন টিম লিডারের একটি সাধারণ ভুল হলো কাজের প্রক্রিয়াগুলো নিজের ওপর কেন্দ্রীভূত করা বা মাইক্রো-ম্যানেজ করা। আপনি সহকর্মী হিসেবে দক্ষ ছিলেন; কিন্তু লিডার হিসেবে আপনার প্রধান কাজ হলো কাজের সঠিক বণ্টন। প্রতিটি কর্মীর দক্ষতা ও যোগ্যতাকে বিশ্লেষণ করে তাঁকে উপযুক্ত কাজ বুঝিয়ে দিন। কর্মীদের কাজ করার স্বাধীনতা দিন এবং তাঁদের ওপর বিশ্বাস রাখুন। কাজের প্রক্রিয়া নিজে না করে; বরং ফলাফল বা লক্ষ্যের দিকে নজর দিন।

উদাহরণ দ্বারা নেতৃত্ব দিন

টিম লিডারের কাজ শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়; বরং সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া। আপনি যা প্রত্যাশা করেন, তা প্রথমে নিজের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করুন। একই সঙ্গে আপনাকে সময়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হতে হবে। কাজে নিজের আন্তরিকতা প্রয়োগ করুন। আপনি যখন নিজে কঠোর পরিশ্রম করবেন এবং পেশাদারত্ব বজায় রাখবেন, তখন আপনার দলের সদস্যরাও আপনাকে অনুসরণ করতে উৎসাহিত হবেন।

সোর্স: কোরা ডটকম

বিষয়:

ছাপা সংস্করণচাকরিক্যারিয়ার টিপসক্যারিয়ার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

> চাকরি

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। প্রতিষ্ঠানটির ২৭ ক্যাটাগরির ৩৮টি পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি। গণমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা লাগবে।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম: সহযোগী সম্পাদক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।

পদের নাম: অধ্যাপক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যাত: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র রিসার্চ অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় থিসিসসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা এমফিল ডিগ্রি বা পিএইচডি ডিগ্রি।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

পদের নাম: গবেষণা বিশেষজ্ঞ (তথ্যপ্রযুক্তি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সামাজিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে গণযোগাযোগ বা সাংবাদিকতা বা পরিসংখ্যান বা কম্পিউটার বিজ্ঞান উন্নয়ন বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণির মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।

দের নাম: উপপরিচালক (প্রশাসন)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: প্রশিক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: জ্যেষ্ঠ গবেষক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা।

পদের নাম: নির্বাহী অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রশিক্ষক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: কনিষ্ঠ প্রশিক্ষক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: গবেষক।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহসম্পাদক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অংকনশিল্পী, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রি থাকতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: প্রতিবেদক।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: সাংবাদিকতা বিষয়ে মাস্টার্স।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: টেকনিক্যাল সুপারভাইজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারং বিষয়ে ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সম্পাদনা সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: সংশোধক।

পদসংখ্যা ১টি।

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রিসহ ইংরেজি ও বাংলা সংশোধনে দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক পাস।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ডেসপাচ রাইডার।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া থাকতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ঝাড়ুদার কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা pib.teletalk.com.bd গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময় ২ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

> চাকরি
> সরকারি

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কৃষি মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ৬ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ২৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪ নভেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৭ নভেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সরেজমিনে তদন্তকারী।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কৃষি, কৃষি অর্থনীতি, গণিত, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বা বাণিজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ৪৫ শব্দ ও ইংরেজি ৭০ শব্দ থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২৫ শব্দ ও ইংরেজি ৩০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ২০ শব্দ ও ইংরেজি ২০ শব্দ থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: ক্যাশ সরকার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ক্যাশিয়ার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগমন্ত্রণালয়চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

> চাকরি
> সরকারি

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

আর্মি মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১২ ক্যাটাগরির পদে মোট ২২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক।

পদসংখ্যা: ৩টি (মেডিসিন-১, সার্জারি-১, গাইনি-১)।

যোগ্যতা: বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা এবং বিএমঅ্যান্ডডিসির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।

বেতন: গ্রেড-৬ষ্ঠ।

পদের নাম: প্রভাষক/ সহকারী রেজিস্ট্রার (কাম হাউস টিউটর)।

পদসংখ্যা: ৬টি (অ্যানাটমি-১, বায়োকেমিস্ট্রি-১, ফিজিওলজি-১, মাইক্রোবায়োলজি-২, প্যাথলজি-১, গাইনি-১)।

যোগ্যতা: বিএমঅ্যান্ডডিসির নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, প্রকাশনা এবং বিএমঅ্যান্ডডিসির হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।

বেতন: গ্রেড-৯ম।

পদের নাম: কম্পিউটার ল্যাব কাম আইটি টেকনিশিয়ান (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: কম্পিউটার/আইটি -সম্পর্কিত বিষয়ে ১ বছরের ডিপ্লোমা।

বেতন: গ্রেড-১২তম।

পদের নাম: মুয়াজ্জিন (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: ফাজিল ডিগ্রিধারী।

বেতন: গ্রেড-১৪তম।

পদের নাম: পিএ ইকুইপমেন্ট টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ফটোগ্রাফার (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।

বেতন: গ্রেড-১৬তম।

পদের নাম: ডেসপাস রাইডার, পুরুষ (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।

বেতন: গ্রেড-১৭তম।

পদের নাম: লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।

বেতন: উল্লেখ নেই।

পদের নাম: অফিস সহায়ক, পুরুষ (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: মাধ্যমিক বা সমমান।

বেতন: গ্রেড-১৮তম।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পুরুষ (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, মহিলা (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী, মহিলা (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

পদের নাম: মালি (প্রশাসনিক)।

পদসংখ্যা: ১টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: গ্রেড-১৯তম।

আবেদন পদ্ধতি

নির্ধারিত আবেদনপত্র কলেজ ওয়েবসাইট (https://amcc.edu.bd/)-এর Career option থেকে সংগ্রহ করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

আবেদনপত্র (কম্পিউটার টাইপ করা) সব কাগজপত্র ৫ সেট প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে ডাকযোগে/কুরিয়ারের মাধ্যমে এ-৪ খামে করে ‘সভাপতি, নিয়োগ কমিটি, আর্মি মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম, ভাটিয়ারি-হাটহাজারী লিংক রোড, খিল্লাপাড়া, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম’ বরাবর পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

> চাকরি
> ব্যাংক

রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
রূপালী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ১টি পদে মোট ১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার (সিএমও)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক (চুক্তিভিত্তিক)।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রতিরক্ষা বাহিনী/ আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফসরপ্রাপ্ত মেজর বা এএসপি পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ৪০ বছর, সর্বোচ্চ ৬০ বছর।

শর্তাবলী: আবেদনকারীকে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিক হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম স্নাতক/সমমান ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়। চাকরিরত প্রার্থীকে অবশ্যই স্ব–স্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনপত্রের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সকল সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, সম্প্রতি তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ/ভুল তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র কোনো প্রকার যোগাযোগ ব্যতিরেকেই বাতিল করা হবে। যোগ্যতা/অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ‘উপমহাব্যবস্থাপক, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগ, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০’ বরাবর ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিনির্বাচিত চাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রথমবার টিম লিডার হলে যেভাবে সহকর্মীদের সামলাবেন

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

প্রেস ইনস্টিটিউটে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

২৬ কর্মী নেবে কৃষি মন্ত্রণালয়

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি

আর্মি মেডিকেল কলেজে ২২ জনের চাকরি