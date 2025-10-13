চাকরি শুরুর আগে নিজেকে করুন এই ৫ প্রশ্ন

ক্যারিয়ার ডেস্ক
নতুন চাকরি মানেই নতুন উদ্দীপনা, নতুন অভিজ্ঞতা। এই উৎসাহের ভিড়ে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, নিজেকে ঠিকভাবে প্রস্তুত রাখা কতটা জরুরি। কর্মজীবনের প্রথম পদক্ষেপ যদি সঠিকভাবে না নেওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে সেই চাকরি ধরে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে। তাই নতুন কর্মস্থলে যোগদানের আগে নিজের সঙ্গে কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
চলুন, দেখে নিই, চাকরি শুরুর আগে নিজেকে কোন ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই করা উচিত।
১. আমি কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অবদান রাখব
২. আমার কাছ থেকে কী
৩. কার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হবে
৪. কাজের ধরনটা কেমন
৫. কোন কোন বিষয়ে আমার পারদর্শিতা বাড়াতে হবে
আমরা সবাই চাই নিজের জন্য একটি সফল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে। তাই চাকরির শুরুতে যদি এই পাঁচ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে পারেন, তাহলে আগামীর পথ হবে অনেক বেশি সহজ, স্থিতিশীল ও সফল।
