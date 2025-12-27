Ajker Patrika
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ জনের চাকরির সুযোগ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ক্যাটাগরির পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র সরাসরি, ডাকযোগে ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার টাইপিস্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

যোগ্যতা: এইচএসসি/সমমান পাস।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দ্বিতীয় বিভাগ/সমমানের গ্রেডসহ এসএসসি পাস হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী।

পদসংখ্যা: ১১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। জাত সুইপারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৪টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। বয়সের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি: ৬০০ টাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা প্রার্থীদের তিন সেট দরখাস্ত রেজিস্ট্রার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটের অনুকূলে প্রেরণ/দাখিল করতে হবে। আবেদন সেটের মধ্যে এক সেট সত্যায়িত হতে হবে। অন্য দুটি সত্যায়িতের অনুরূপ ফটোকপি দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

ইউজিসির স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

ইউজিসির স্থগিত নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সহকারী সচিব/সহকারী পরিচালক পদে স্থগিত করা নিয়োগ পরীক্ষার (এমসিকিউ পরীক্ষা) সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে।

সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৬ জানুয়ারি এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষা (এমসিকিউ পরীক্ষা) আগামী ১৬ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে না। পূর্বের ইস্যুকৃত প্রবেশপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৬ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে বুয়েট ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরে আগতদের এবং প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে না।

সমরাস্ত্র কারখানার পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬২

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার (বিওএফ) সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ৯ম গ্রেডের দুটি পদে অনুষ্ঠিত এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১৬২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। মন্ত্রণালয় যুগ্ম সচিব ও বিভাগীয় নিয়োগ প্রদানবিষয়ক কমিটির সভাপতি স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী ও পার্সোনেল অফিসার/স্টোর অফিসার/আবাসিক অফিসার/ক্রয় অফিসার/বাজেট অফিসার। এর মধ্যে প্রথম পদে ১৪১ জন ও দ্বিতীয় পদে মোট ২১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

দুটি পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এর আগে, ১৯ ডিসেম্বর দুটি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ যথাসময়ে জানানো হবে।

ঢাকা মেডিকেলে ১৪ গ্রেডে চাকরির সুযোগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৩ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে। শটহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ গতি, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: মুয়াজ্জিন।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল ডিগ্রি। কোনো মসজিদে দুই বছর প্রধান খাদিম অথবা খাদিম হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর। তবে প্রথম পদের জন্য ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ জানুয়ারি

ব্যাংক এশিয়ায় চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১০ জানুয়ারি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে মনিটরিং অফিসিয়ালস পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: মনিটরিং অফিসিয়ালস।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/ এমবিএম/ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

অন্যান্য যোগ্যতা: মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশন এবং আইটি টুলগুলোতে দক্ষতা। ব্যাংকিং কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতি সম্পর্কে সুপরিকল্পিত জ্ঞান।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

