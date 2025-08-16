Ajker Patrika
মাইক্রোসফট সিইও সত্য নাদেলার চোখে সেরা নেতার ১০ দক্ষতা

মো. আশিকুর রহমান
প্রযুক্তি জগতে অন্যতম প্রভাবশালী নেতা সত্য নাদেলা। ২০১৪ সালে মাইক্রোসফটের সিইও হওয়ার পর থেকে তিনি প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকেই এগিয়ে নেননি, বরং উদ্ভাবন, সংস্কৃতি ও নেতৃত্বের এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছেন। তাঁর মতে, উদীয়মান নেতার জন্য কিছু মৌলিক দক্ষতা অপরিহার্য। নাদেলা যে ১০টি দক্ষতার কথা বলেছেন, সেগুলোর যেকোনো নেতা ও পেশাজীবীর জন্যই পথনির্দেশক হতে পারে।

অনিশ্চয়তার মাঝেও স্পষ্টতা তৈরি করুন

যখন পরিস্থিতি জটিল ও অনিশ্চিত হয়, তখনই একজন নেতার প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হয়। দলের সবাই যখন দ্বিধায় থাকে, নেতা তখন দিকনির্দেশনা দিয়ে পথ দেখান। সত্য নাদেলার মতে, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দলকে স্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানানো অপরিহার্য। এই স্পষ্টতা শুধু কাজের গতি বাড়ায় না, বরং সংকটের সময় আস্থা ও স্থিতিশীলতা তৈরি করে।

অনুপ্রেরণা জাগান এবং অনুসারী তৈরি করুন

প্রকৃত নেতা কেবল নির্দেশ দেন না; তিনি আশপাশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। উদ্দীপনা ছড়িয়ে দিয়ে এবং উদ্ভাবন ও অর্জনের সংস্কৃতি গড়ে তুলে তিনি দলকে একসঙ্গে এগিয়ে নেন। নাদেলার মতে, একটি একতাবদ্ধ, উদ্যমী দলই সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি। এমন নেতৃত্বে দল শুধু লক্ষ্য পূরণই করে না, বরং নতুন উচ্চতায় পৌঁছায়।

আবেগপ্রবণ বুদ্ধিমত্তার শক্তি কাজে লাগান

সফল নেতৃত্ব কেবল কৌশলগত চিন্তায় সীমাবদ্ধ নয়; এতে প্রয়োজন মানুষের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা। সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে নেতারা দলের সদস্যদের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে পারেন। নাদেলার মতে, এই আবেগপ্রবণ বুদ্ধিমত্তাই কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে এবং একসঙ্গে বড় লক্ষ্য পূরণের শক্তি জোগায়।

সীমাবদ্ধতার দেয়াল পেরিয়ে সাফল্য অর্জন

যেকোনো ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকবে—হোক তা সময়, বাজেট বা সুযোগ। প্রকৃত নেতা সেই সীমাবদ্ধতার ভেতরে সমাধান খুঁজে বের করেন। সক্রিয় সমস্যা সমাধানের মানসিকতা ও অবিচল মনোবলই তাঁকে বাধা ভেঙে এগিয়ে নেয়। সাফল্য অনেক সময় সুযোগের প্রাচুর্যে নয়, বরং সংকট সামলানোর ক্ষমতায় নির্ভর করে।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন

নেতার গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোর একটি হলো মনোযোগ দিয়ে শোনা। কেবল নিজের মতো চাপিয়ে না দিয়ে দলের সদস্যদের কথা শোনা সিদ্ধান্তকে আরও বাস্তবসম্মত ও কার্যকর করে। নাদেলার মতে, সঠিকভাবে শোনা মানে তথ্য বোঝা, আবেগ উপলব্ধি করা এবং তার ভিত্তিতে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া।

মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

একটি কার্যকর দলের মূল শক্তি হলো এমন পরিবেশ, যেখানে সবাই ভয় ছাড়া মতামত দিতে পারে। নেতাকে নিশ্চিত করতে হবে, দলের সদস্যরা যেন ভুল করার ভয়ে চুপ না থাকে, বরং প্রশ্ন করতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এবং ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত হয়। এমন পরিবেশেই উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা বিকশিত হয়।

আত্মসমালোচনা ও উন্নতির ধারাবাহিকতা গড়ে তুলুন

নেতৃত্ব মানে শেখার প্রক্রিয়া কখনো শেষ না হওয়া। নিজের কাজ, সিদ্ধান্ত ও আচরণ নিয়মিত পর্যালোচনা করে উন্নতির সুযোগ বের করা জরুরি। নাদেলার মতে, আত্মসমালোচনা কেবল ভুল ধরার জন্য নয়, বরং আরও ভালো নেতা হওয়ার পথে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ।

প্রতিটি ভূমিকায় আনুন উৎকর্ষের ছোঁয়া

কাজ ছোট হোক বা বড়—প্রতিটি দায়িত্বেই উৎকর্ষের মান বজায় রাখা একজন নেতার অভ্যাস হওয়া উচিত। পদমর্যাদার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কাজের মান এবং শেখার ধারাবাহিকতা। এমন নেতার কাছেই দল আস্থা ও অনুপ্রেরণা পায়।

পরিবর্তনের ঢেউয়ে ভেসে এগিয়ে চলুন

আজকের বিশ্বে পরিবর্তন অনিবার্য; বিশেষ করে প্রযুক্তি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে। নেতাকে শিখতে হবে কীভাবে দ্রুত অভিযোজিত হতে হয়, নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় এবং পরিবর্তনকে সুযোগে রূপান্তর করা যায়।

ব্যক্তিগত লক্ষ্য ও প্রেরণার সেতুবন্ধ

নিজের মূল্যবোধ, আগ্রহ ও পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে মিল ঘটানো নেতাকে দীর্ঘ মেয়াদে অনুপ্রাণিত রাখে। এটি কেবল ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিই আনে না, বরং দলের সদস্যদের জন্যও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

সত্য নাদেলার এই ১০ নীতি শুধু করপোরেট দুনিয়ার জন্য নয়, জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রের নেতৃত্বে আসতে চাওয়া সবার জন্য প্রযোজ্য।

বিষয়:

মাইক্রোসফটসহায়িকাচাকরিক্যারিয়ার টিপস
