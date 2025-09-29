Ajker Patrika
১৮তম বিজেএস পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি

শাহ বিলিয়া জুলফিকার
জীবন নাহার
জীবন নাহার

বিজেএস পরীক্ষায় গণিত ও বিজ্ঞান বিষয় দুটি সব সময়ই পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রিলি থেকে শুরু করে লিখিত পরীক্ষায় এ দুটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম লিখে পূর্ণ নম্বর অর্জন করা সম্ভব হয়। তাই ভালো মেরিট পজিশন নিশ্চিত করতে হলে গণিত ও বিজ্ঞানে উচ্চ নম্বর তোলার বিকল্প নেই। আসন্ন ১৮তম বিজেএস পরীক্ষাকে (১ নভেম্বর) সামনে রেখে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে কার্যকর প্রস্তুতির কৌশল নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন ১৭তম বিজেএসে সুপারিশপ্রাপ্ত জীবন নাহার। লিখেছেন শাহ বিলিয়া জুলফিকার

গণিত: প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি

প্রিলি পরীক্ষায় সাধারণত ৫টি প্রশ্ন আসে। পাটিগণিত, বীজগণিত এবং জ্যামিতি থেকে একটি অথবা দুটি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়। এর মধ্যে লসাগু, গসাগু, লাভ-ক্ষতি, সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা, ক্রয়মূল্য, বিক্রয়মূল্য, শতকরা, পাস-ফেল, দিন, ভগ্নাংশ, বয়স, দূরত্ব, ছোট বা বড় সংখ্যা নির্ণয়, অনুপাত, নৌকা-স্রোত, মৌলিক সংখ্যা, মান নির্ণয়, সমীকরণ, বিভিন্ন কোণের মান, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, আয়ত, বর্গ-সংক্রান্ত অঙ্ক, ক্ষেত্রফল, পরিসীমা, বৃত্ত ও চাকার ক্ষেত্রফল ও পরিধি, স্পর্শক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন বেশি আসে। তবে সিলেবাসের বাইরের প্রশ্নও আসতে পারে। যেমন ১৭তম বিজেএস প্রিলিতে লগারিদম থেকে প্রশ্ন এসেছিল অথচ তা সিলেবাসে নেই।

তাই প্রথমে সিলেবাসের টপিকগুলো ভালোভাবে শেষ করতে হবে। ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত বোর্ড বই কিংবা বাজারের যেকোনো বই থেকে এসব টপিক অনুশীলন করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিগত বছরের বিজেএস এবং বিসিএস (শুধু বিজেএসসংশ্লিষ্ট টপিক) প্রশ্ন সলভ করতে হবে। পাশাপাশি সিলেবাসের বাইরে যেসব বিষয় থেকে প্রশ্ন এসেছে, সেগুলোর মৌলিক ধারণা নিতে হবে এবং প্রতিদিন ২-৩টি অঙ্ক প্র্যাকটিস করতে হবে।

গণিত: লিখিত প্রস্তুতি

লিখিত পরীক্ষায় সাধারণত ১৩টি প্রশ্ন থাকে, উত্তর করতে হয় ১০টির। দেখা যায়, পাটিগণিত থেকে ৪-৫টি; বীজগণিত থেকে ৩-৪টি; জ্যামিতি থেকে প্রায় ৩টি। প্রস্তুতির জন্য ক্লাস ফাইভ-সিক্সের একটি সহজ অঙ্ক, পাটিগণিত ও বীজগণিতের জন্য প্রিলিতে উল্লিখিত বিষয় এবং সিলেবাসের টপিক পড়লেই যথেষ্ট। জ্যামিতির ক্ষেত্রে ত্রিভুজের সর্বসমতা, পীথাগোরাসের উপপাদ্য, আয়ত, বর্গ, সামান্তরিক, রম্বস ও বৃত্ত-সংক্রান্ত উপপাদ্য বারবার অনুশীলন করতে হবে। এখানে সাধারণত আগের বছরের প্রশ্ন রিপিট হয় না। তাই বিগত বছরে আসা জ্যামিতির প্রশ্ন বাদ দিয়ে অনুশীলন করাই ভালো। এক্ষেত্রেও বিজেএস ও বিসিএসের পূর্ববর্তী লিখিত প্রশ্ন এবং সিলেবাস দেখে ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত বোর্ড বইয়ের অঙ্কগুলো নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। গণিতে ভালো করতে হলে বারবার অনুশীলনের বিকল্প নেই।

বিজ্ঞান: প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি

প্রিলিতে বিজ্ঞানে সাধারণত ৫টি প্রশ্ন আসে। প্রস্তুতির জন্য বিগত বছরের বিজেএস ও বিসিএস প্রশ্ন সলভ করাই সবচেয়ে কার্যকর। পাশাপাশি মানবদেহ, রক্ত, পেশি, হৃৎপিণ্ড, রেচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, কঙ্কালতন্ত্র, হরমোন, রোগব্যাধি, খাদ্য, পুষ্টি, অ্যান্টিবায়োটিক, ভিটামিন, DNA, RNA, জিন, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, উদ্ভিদ, পরাগায়ন, তেজস্ক্রিয় রশ্মি, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বায়ুমণ্ডল, গতি, মহাকর্ষ-অভিকর্ষ, বিদ্যুৎ, পানি, তাপমাত্রা, শব্দ, মহাকাশ, চুম্বক, আলো, তরঙ্গ, অ্যাসিড, ক্ষার ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া বিষয়ে মৌলিক ধারণা স্পষ্ট রাখতে হবে। ছোট ছোট তথ্য নোট করে বারবার পড়তে হবে।

ICT টপিক: কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, সোশ্যাল মিডিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি।

বিজ্ঞান: লিখিত প্রস্তুতি

লিখিত পরীক্ষায় বিজ্ঞান অংশের জন্য বরাদ্দ থাকে মোট ৫০ নম্বর। সাধারণত ১৩টি প্রশ্ন থেকে ১০টির উত্তর দিতে হয়, প্রতিটি প্রশ্নের মান থাকে ৫ নম্বর। প্রস্তুতির জন্য সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস সিক্স থেকে টেনের সাধারণ বিজ্ঞান বইগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে। পাশাপাশি ক্লাস টেনের জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বইয়ের টপিকগুলো পড়া উত্তম। বিগত বছরের বিজেএস ও বিসিএস প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়মিত পড়তে হবে। মানবদেহ-সংক্রান্ত প্রশ্নে চিত্র অনুশীলন করা খুব জরুরি। পরীক্ষায় ব্যাখ্যাসহ চিত্র দিলে ভালো নম্বর পাওয়া যায়।

বিশেষ পরামর্শ

যেহেতু গণিত ও বিজ্ঞান পরীক্ষা একই দিনে হয়, তাই সময় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে গণিত দিয়ে শুরু করুন এবং যেটি সবচেয়ে ভালো পারেন, সেটি আগে সমাধান করুন। গণিতের জন্য প্রথম দেড় ঘণ্টা এবং বিজ্ঞানের জন্য পরের ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট বরাদ্দ রাখুন। লেখার শুরু থেকেই গতি বজায় রাখুন। শেষে ১৫ মিনিট রাখুন রিভিশনের জন্য। এ সময় বাদ পড়ে যাওয়া অঙ্ক বা ভুল সংশোধন করুন। মসৃণ ও সুপাঠ্য উত্তরপত্র পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে সহায়ক হবে।

