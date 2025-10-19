Ajker Patrika
> চাকরি
> ক্যারিয়ার পরামর্শ

ফ্রিল্যান্সিং শুরুর আগে পাঁচটি স্মার্ট প্রস্তুতি

ক্যারিয়ার ডেস্ক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বিশ্বজুড়ে ফ্রিল্যান্সিং এখন এক দ্রুত বর্ধনশীল কর্মপদ্ধতি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম আপওয়ার্ক জানিয়েছে, বর্তমানে দক্ষ জ্ঞানভিত্তিক কর্মীদের প্রায় ২৮ শতাংশই ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছেন, আর ৩৬ শতাংশ পূর্ণকালীন চাকরিজীবী শিগগিরই ফ্রিল্যান্সিংয়ে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবছেন।

এই প্রবণতার পেছনে অবশ্য কারণও স্পষ্ট। ফ্রিল্যান্সিং আপনাকে দেয় কাজের স্বাধীনতা, সময় বেছে নেওয়া এবং ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ। আপনি আসলে একপ্রকার ছোট ব্যবসার মালিক হয়ে যান, যার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কাজের দিক নির্ধারণ করতে পারেন। তবে এই স্বাধীনতার পেছনে যেমন সুযোগ আছে, তেমনি কিছু বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা পরিষ্কার করুন

প্রথমেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। আপনি কি বর্তমান চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি ফ্রিল্যান্সিংয়ে যেতে চান, নাকি আয়ের একটি অতিরিক্ত উৎস হিসেবে এটি শুরু করবেন? এই সিদ্ধান্তটাই নির্ধারণ করবে আপনার ব্যবসার ধরন, ক্লায়েন্ট নির্বাচন, সেবার মূল্য এবং আয়কাঠামো। যদি আপনি আংশিকভাবে শুরু করতে চান, তবে সময় ব্যবস্থাপনা ও কাজের ভারসাম্য রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি পুরোপুরি ফ্রিল্যান্সিংয়ে নামতে চান, তবে একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করুন।

দক্ষতার চাহিদা যাচাই করুন

ফ্রিল্যান্সিং শুরু করার আগে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো আপনার দক্ষতা বা সেবা বাজারে আদৌ চাহিদাসম্পন্ন কি না তা যাচাই করা। আপনি যদি লেখালেখি, ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, মার্কেটিং বা অনুবাদের মতো কোনো দক্ষতা রাখেন, তবে আপওয়ার্ক, ফাইভার, লিংকডইন বা অন্যান্য ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্ম ঘেঁটে দেখুন, এসব সেবার জন্য ক্লায়েন্টরা কী পরিমাণে কাজ দিচ্ছে। বাজার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নিন কোন খাতগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কম। মনে রাখবেন, সফল ফ্রিল্যান্সার হতে হলে এমন সেবা দিতে হবে, যা সরাসরি ক্লায়েন্টের কোনো সমস্যা সমাধান করে।

পছন্দের কাজ বেছে নিন

আপনার পছন্দ নয়, এমন কোনো কাজে যুক্ত হলে দীর্ঘ মেয়াদে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। তাই শুধু বাজারের চাহিদাই নয়, নিজের আগ্রহকে গুরুত্ব দিন। কেউ হয়তো লেখালেখিতে তৃপ্তি পান, কেউ গ্রাফিক ডিজাইনে সৃজনশীলতা প্রকাশ করেন। আপনি যা-ই করেন না কেন, সেই কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকলে তা শুধু আপনার দক্ষতাই বাড়াবে না, বরং ক্লায়েন্টের কাছেও আপনার কাজের মান আলাদা করে চোখে পড়বে।

সময়সীমা ঠিক করুন

অনেকে হঠাৎ চাকরি ছেড়ে ফুলটাইম ফ্রিল্যান্সার হয়ে যান। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আর্থিক প্রস্তুতি থাকা জরুরি। প্রথম দিকে কাজ না-ও পেতে পারেন, তাই অন্তত ৩ থেকে ৬ মাসের জীবনযাপনের খরচ সঞ্চিত রাখুন। যদি এখনই পুরো সময়ের ফ্রিল্যান্সিং সম্ভব না হয়, তবে পার্ট টাইম হিসেবে শুরু করুন।

ব্যবসার মৌলিক ধারণা জেনে নিন

ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আপনি কেবল একজন কর্মী নন, একজন উদ্যোক্তাও। তাই আপনাকে ব্যবসার মৌলিক বিষয়গুলো বুঝতে হবে। আপনার সেবার মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করবেন, ক্লায়েন্টের সঙ্গে কীভাবে চুক্তি করবেন, কর বা ট্যাক্স কীভাবে পরিচালনা করবেন– এসব জানা প্রয়োজন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সময় পরিকল্পনা এবং পেশাদার আচরণে পারদর্শী হতে হবে।

সূত্র: ফোর্বস

বিষয়:

ছাপা সংস্করণফ্রিল্যান্সিংচাকরিক্যারিয়ার টিপসক্যারিয়ার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রায় ২৫০ কারখানার পণ্য পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি: বিজিএমইএ সভাপতি

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

এখনো যথেষ্ট আগুন রয়েছে, তবে নিয়ন্ত্রণে

শাহজালাল বিমানবন্দরে নাশকতার প্রমাণ পেলে ‘কঠোর ব্যবস্থা নেবে’ সরকার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

সম্পর্কিত

ফ্রিল্যান্সিং শুরুর আগে পাঁচটি স্মার্ট প্রস্তুতি

ফ্রিল্যান্সিং শুরুর আগে পাঁচটি স্মার্ট প্রস্তুতি

বিজেএস পরীক্ষা: বাংলায় ভালো করতে যা দরকার

বিজেএস পরীক্ষা: বাংলায় ভালো করতে যা দরকার

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৮১ হাজার টাকা

অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে চাকরির সুযোগ, বেতন ৮১ হাজার টাকা

আকিজ গ্রুপে চাকরি, ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ থাকছে একাধিক সুবিধা

আকিজ গ্রুপে চাকরি, ২ দিন সাপ্তাহিক ছুটিসহ থাকছে একাধিক সুবিধা