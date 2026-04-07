এনআরবি ব্যাংকে স্টুডেন্ট ফাইল সার্ভিসেস বিভাগে নিয়োগ

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এনআরবি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির স্টুডেন্ট ফাইল সার্ভিসেস বিভাগে সেন্টার ম্যানেজার পদে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সেন্টার ম্যানেজার
বিভাগ: স্টুডেন্ট ফাইল সার্ভিসেস
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: শিক্ষা অর্থায়নসহ বৈদেশিক মুদ্রা ও রেমিট্যান্স প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখা।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিস
প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী দেওয়া হবে।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইটের বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ এপ্রিল ২০২৬
সূত্র: বিডিজবস
