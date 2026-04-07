Ajker Patrika
সরকারি

ঢাকা সেনানিবাসে চাকরির সুযোগ, পদ ১২৬টি

চাকরি ডেস্ক 
ঢাকা সেনানিবাসের অভিভুক্ত অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল শাখার ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদে বিভিন্ন গ্রেডে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির অধীন বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজে ১০ থেকে ২০তম গ্রেডের ৩১টি পদে ১২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম, গ্রেড ও সংখ্যা: প্রদর্শক, পদার্থ (গ্রেড-১০) ১টি; ওয়ার্কশপ ইনস্ট্রাক্টর (গ্রেড-১০) ২টি; ফার্মাসিস্ট (গ্রেড-১১) ৩টি; অফিস সুপারিনটেনডেন্ট (গ্রেড-১২) ১টি; কেয়ারটেকার (গ্রেড-১৪) ২টি; অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ৭টি; জুনিয়র স্টোরকিপার (গ্রেড-১৬) ৩টি, হাসপাতাল অ্যাটেনডেন্ট, পুরুষ (গ্রেড-১৮) ২টি; পেইন্টার (গ্রেড-১৮) ২টি; সহকারী ইলেকট্রিশিয়ান (গ্রেড-১৮) ৪টি; বুক বাইন্ডার (গ্রেড-১৯) ২টি; বাবুর্চি (গ্রেড-১৯) ৪টি; সহকারী মেশন (গ্রেড-১৯) ১টি; ডরমেটরি বেয়ারার, মহিলা (গ্রেড-২০) ১টি; মেসওয়েটার, পুরুষ (গ্রেড-২০) ১২টি; বাস হেলপার (গ্রেড-২০) ১টি; নিরাপত্তাপ্রহরী, পুরুষ (গ্রেড-২০) ১৪টি; সহকারী বাবুর্চি (গ্রেড-২০) ২টি; কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১০) ৪টি; মেস ম্যানেজার (গ্রেড-১৪) ৩টি; ড্রাইভার, পুরুষ (গ্রেড-১৬) ২টি; ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড-১৬) ৩টি; সহকারী কার্পেন্টার (গ্রেড-১৭) ৩টি; ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট (গ্রেড-১৮) ৬টি; ওয়ার্কশপ অ্যাটেনডেন্ট (গ্রেড-১৮) ১টি; পাম্প অপারেটর (গ্রেড-১৮) ১টি; মুয়াজ্জিন (গ্রেড-১৯) ৪টি; অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ১০টি; মালি (গ্রেড-২০) ৯টি; পরিচ্ছন্নতাকর্মী (গ্রেড-২০) ১২টি এবং গ্রাউন্ডসম্যান (গ্রেড-২০) ৪টি।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন (স্থায়ী)।

বেতন স্কেল: সরকারি বিধি মোতাবেক।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

প্রার্থীর বয়স: ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে ডাউনলোড করা ফরম পূরণের পর সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় পাঠিয়ে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। আরও বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ এপ্রিল, ২০২৬।

