Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ সেপ্টেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ সেপ্টেম্বর

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে ‘চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (সিএএমসিএলও)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (সিএএমসিএলও)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

জাকসুর ভিপি প্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিল

তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের আয়োজক সুইটি গ্রেপ্তার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

বগুড়ার শেরপুর থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া আসামি পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

প্রিজন ভ্যান থামিয়ে ছাগল-কাণ্ডের মতিউরকে অনৈতিক সুবিধা, ১১ পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

নুরাল পাগলার দাফনকে কেন্দ্র করে যেভাবে সহিংসতা ঘটল

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

মাজার ভেঙে লাশ পোড়ানোর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই: ইসলামী আন্দোলন

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

দেশে প্রথমবারের মতো চালু হলো ভয়েস ওভার ওয়াই-ফাই, সুবিধা কী

সম্পর্কিত

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ সেপ্টেম্বর

প্রিমিয়ার ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ সেপ্টেম্বর

ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ দেবে কক্সবাজারে

ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ দেবে কক্সবাজারে

৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

৫ জেলায় কর্মী নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ

৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি

৪৫ হাজার টাকা বেতনে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনে চাকরি