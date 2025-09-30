Ajker Patrika
২৬ হাজার টাকা বেতনে ইসলামী ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ব্যাংকটিতে ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি এসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বনিম্ন ২২ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

বেতন: ২৬,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

