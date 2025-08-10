কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকে সিজিপিএ ৪ স্কেলে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: প্রবেশনকালীন (৬ মাস) ৩৬,০০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে ৪৫,০০০ টাকা হবে। বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।
পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকে সিজিপিএ ৪ স্কেলে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বেতন: প্রবেশনকালীন (৬ মাস) ৩৬,০০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে ৪৫,০০০ টাকা হবে। বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে আবেদনকারীদের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৭ আগস্ট এ পরীক্ষা শুরু হবে।৩৪ মিনিট আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের কমার্শিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১০৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) বোসরা ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
ক্যারিয়ার নিয়ে সবারই কিছু না কিছু পরামর্শ থাকে। বন্ধু, আত্মীয়, সহকর্মী কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া—সব জায়গাতেই ভেসে আসে ‘সাফল্যের গোপন মন্ত্র’। কিন্তু সব পরামর্শই কার্যকর বা বাস্তবসম্মত নয়। বরং কিছু জনপ্রিয় উপদেশ অন্ধভাবে মেনে চললে তা উল্টো আপনার পেশাগত অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া..৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ( আনসার-ভিডিপি ) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে । প্রতিষ্ঠানটিতে 'সিপাহি' পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে । ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২০ ঘণ্টা আগে