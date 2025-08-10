কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, বেতন ৩৬ হাজার টাকা

Ajker Patrika
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে ‘কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার (টেলার)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতকে সিজিপিএ ৪ স্কেলে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: দেশের যে কোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: প্রবেশনকালীন (৬ মাস) ৩৬,০০০ টাকা। প্রবেশনকাল শেষে ৪৫,০০০ টাকা হবে। বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

