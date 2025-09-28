Ajker Patrika
ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড অব এসএমই বিজনেস পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: হেড অব এসএমই বিজনেস (এসভিপি-এসইভিপি)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: বাণিজ্যিক ব্যাংকিং, বাণিজ্য পরিষেবা, স্থানীয় নিয়মকানুন এবং এসএমই ব্যাংকিং শিল্পের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। এমএস অফিস, যেমন, ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পাওয়ারপয়েন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অনুশীলন থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৪০–৫৫ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

