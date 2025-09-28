ওয়ান ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড অব এসএমই বিজনেস পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: হেড অব এসএমই বিজনেস (এসভিপি-এসইভিপি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাণিজ্যিক ব্যাংকিং, বাণিজ্য পরিষেবা, স্থানীয় নিয়মকানুন এবং এসএমই ব্যাংকিং শিল্পের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। এমএস অফিস, যেমন, ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পাওয়ারপয়েন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অনুশীলন থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৪০–৫৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড অব এসএমই বিজনেস পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: হেড অব এসএমই বিজনেস (এসভিপি-এসইভিপি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: বাণিজ্যিক ব্যাংকিং, বাণিজ্য পরিষেবা, স্থানীয় নিয়মকানুন এবং এসএমই ব্যাংকিং শিল্পের সাথে যোগাযোগ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান। এমএস অফিস, যেমন, ওয়ার্ড, এক্সেল, আউটলুক, পাওয়ারপয়েন্ট ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং অনুশীলন থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৪০–৫৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ডেপুটি ম্যানেজার/ ম্যানেজারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
বস্ত্র অধিদপ্তরের ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ১৮ ধরনের ১৯০টি শূন্য পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ১১ অক্টোবর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (যুগ্ম সচিব) প্রশাসন ও অর্থ আ ন ম তরিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি (এসিআই)। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির ‘রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারনাল অডিট’ বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে।৫ ঘণ্টা আগে
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (১৮ শ বিজেএস) বা সহকারী জজ পদে আবেদন আগামী মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) শেষ হচ্ছে। আবেদন শেষে আগামী ১ নভেম্বর (শনিবার) ঢাকায় বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।৬ ঘণ্টা আগে