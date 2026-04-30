‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০২
বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে আগামী ১৪ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: লিটিগেশন (এসপিও-এফএভিপি)।

পদের নাম: লিগ্যাল অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এলএলবি (অনার্স) ও এলএলএম স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

অভিজ্ঞতা: পাঁচ বছর।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আকর্ষণীয়।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪ মে ২০২৬।

সূত্র: বিডি জবস

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

আগোরায় চাকরি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের সুযোগ

আগোরায় চাকরি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্টের সুযোগ

‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

‘লিগ্যাল অফিসার’ পদে নিয়োগ দেবে ট্রাস্ট ব্যাংক

নমুনা ভাইভা: ট্যাক্স বাড়াতে আপনার করণীয় কী

নমুনা ভাইভা: ট্যাক্স বাড়াতে আপনার করণীয় কী

ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, থাকছে না বয়সসীমা

ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, থাকছে না বয়সসীমা