মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার - ইও) বিভাগ এএলএম ডেস্ক পদে জনবল নিয়োগ দেবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এএলএম ডেস্ক
বিভাগ: ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার - ইও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেলে দক্ষতা; আর্থিক মডেলিং এবং ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামগুলোর সাথে পরিচিতি, ব্যাংকিং পণ্য, সুদের হারের ঝুঁকি এবং তরলতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
