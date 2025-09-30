Ajker Patrika
মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

মধুমতি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মধুমতি ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার - ইও) বিভাগ এএলএম ডেস্ক পদে জনবল নিয়োগ দেবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে আগামী ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এএলএম ডেস্ক

বিভাগ: ট্রেজারি ফ্রন্ট অফিস (অফিসার - ইও)

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেলে দক্ষতা; আর্থিক মডেলিং এবং ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামগুলোর সাথে পরিচিতি, ব্যাংকিং পণ্য, সুদের হারের ঝুঁকি এবং তরলতা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ অক্টোবর ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

