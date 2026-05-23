মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্যাশ বিভাগে ‘ব্র্যাঞ্চ কাস্টমার সার্ভিস অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ২ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: ব্র্যাঞ্চ কাস্টমার সার্ভিস অফিসার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: ১ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

বয়স: ২৩-৬৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত তথ্য দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২ জুন, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

স্ত্রীর দেনমোহর বাকি থাকলে কি কোরবানি দেওয়া যাবে

