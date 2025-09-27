দুই ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

চাকরি ডেস্ক
জনতা ব্যাংক পিএলসি ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির অফিসার-রুরাল ক্রেডিটের (ও-আরসি) ২৩৩টি শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীদের আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
প্রবেশপত্র সংগ্রহসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই নিয়োগে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।
প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। পরীক্ষার তারিখ, সময় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে কোনো অবস্থাতেই প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোডের/সংগ্রহের সুযোগ থাকবে না।
জনতা ব্যাংক পিএলসি ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির অফিসার-রুরাল ক্রেডিটের (ও-আরসি) ২৩৩টি শূন্য পদে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। প্রার্থীদের আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সচিবালয়ের পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
প্রবেশপত্র সংগ্রহসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই নিয়োগে অনলাইনে আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৬ অক্টোবরের মধ্যে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহের জন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।
প্রবেশপত্র ছাড়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। পরীক্ষার তারিখ, সময় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। নির্ধারিত তারিখের পরে কোনো অবস্থাতেই প্রার্থীদের প্রবেশপত্র ডাউনলোডের/সংগ্রহের সুযোগ থাকবে না।
৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ৫-৮ অক্টোবর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৭০ প্রার্থী অংশ নেবেন।২৩ মিনিট আগে
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পাঁচ ধরনের পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ৮ প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।২৪ মিনিট আগে
নতুন চাকরি মানেই নতুন পরিবেশ, নতুন নিয়মকানুন এবং নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ। এ সময়টা অনেকের কাছে হতে পারে মানসিক চাপের সময়। আবার কেউ কেউ এ সময়কে কাজে লাগিয়ে দ্রুতই নিজের জায়গা তৈরি করতে পারেন। মূল বিষয় হলো কীভাবে শুরুটা করবেন? এ ক্ষেত্রে সহজ অথচ কার্যকর কিছু কৌশল মেনে চললে নতুন১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে