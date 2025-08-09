Ajker Patrika
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, আবেদন শেষ ১৬ আগস্ট

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির সেন্ট্রাল ভেরিফিকেশন ইউনিটের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার, (সেন্ট্রাল ভেরিফিকেশন ইউনিট)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় লিখিত এবং মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা। মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে, বিশেষ করে ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট এবং আউটলুক দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ আগস্ট, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

