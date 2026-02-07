হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ছয় ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।
পদের নাম: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বয়সসীমা: ৪৫ বছর।
বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
পদের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক (৪ বছর মেয়াদি) ডিগ্রি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৩৫ বছর।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭, ০১০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক (৪ বছর মেয়াদি) ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: চিফ মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটি চিফ মেডিকেল অফিসার/সমমানের পদে ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসক হিসেবে সর্বমোট ১৫ বছর চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বয়সসীমা: অন্যূন ৪৫ বছর।
বেতন: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসা।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বেতন: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।
পদের নাম: মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বেতন: ২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস অথবা
ওয়েবসাইট হতে নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংযুক্ত করে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি: আবেদপত্রের সঙ্গে ‘রেজিস্ট্রার, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর’–এর বরাবর ১,০০০ টাকার (অফেরতযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট (রূপালী ব্যাংক লিঃ-এর যে কোনে শাখা থেকে) সংযোজন করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
