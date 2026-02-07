এক্সিকিউটিভ নেবে কর্ণফুলী গ্রুপ, বেতন ৩৫–৪০ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ৩০-৩৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
